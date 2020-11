Springe

KGS Pattensen: Nicht nur die Berufsbildenden Schulen in Springe kehren zu Szenario B zurück, auch an der KGS Pattensen sollen die Schüler ab Dienstag zwei Wochen lang nur jeden zweiten Tag zur Schule kommen und den jeweils anderen Tag zu Hause unterrichtet werden. Für die Jahrgänge fünf und sechs wird von der ersten bis sechsten Stunde eine Notbetreuung angeboten, wie Schulleiterin Mirjam Gerull mitteilt. Am Wochenende war an der Ernst-Reuter-Schule eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Wir wissen, dass unsichere Wochen auf uns zu kommen, die sehr schwer zu planen sind“, so Gerull. Die Eltern und Schüler sollten daher den IServ-Account aktualisieren.

Museum Springe: Nicht nur die Gastronomen mussten am Montag ihr Restaurant schließen, auch das Museum auf dem Burghof ist vom Teil-Lockdown betroffen. Dort herrscht derzeit vor allem Ratlosigkeit. „Wir kriegen die Krise, wir kommen finanziell an unsere Grenzen. Es wird eng“, sagt die Vorsitzende Heidi Dopheide. Coronabedingt konnten ohnehin keine Vorträge, Kaffeenachmittage oder Ausstellungen angeboten werden. Nun fallen im November auch die regulären Öffnungszeiten weg. Auch mit der Absage des Töpfermarkts seien wichtige Einnahmen weggebrochen – abgesehen von den Mitgliederbeiträgen im Verein. Der Vorstand überlegt daher aktuell, eine Servicekraft, die das Team sonntags unterstützt hatte, zu entlassen. „Das wäre natürlich sehr bitter.“

Anzeige

An der ersten Ausstellung in diesem Jahr hält der Vorstand um Dopheide aber weiterhin fest. Die Weihnachtsausstellung soll ohne offiziellen Festakt im Dezember – direkt nach dem Lockdown – zu sehen sein, hofft Dopheide. „Derzeit modernisieren wir noch sehr viel; aber irgendwann ist das Geld alle.“

Jugendzentren: Zweimal war es schon verschoben worden. Am nächsten Donnerstag, 12. November, war der dritte Versuch geplant. Doch wegen des Teil-Lockdowns fällt das World-Café im Springer Jugendzentrum erneut aus. Die Jugendpflege hatte dazu haupt- und ehrenamtliche Akteure der Springer Kinder- und Jugendarbeit zum Austausch eingeladen – die Corona-Pandemie bremst das Treffen aber weiter aus. Wie vorerst auch alle anderen Angebote der Jugendpflege. Die Jugendzentren in Springe und Bennigsen bleiben vorerst geschlossen. Der Jugendtreff in Völksen ist schon seit März zu, „er ist zu klein, um ein Hygienekonzept umzusetzen“, sagt Jugendpflegerin Katrin Lienhard.

Gemäß der Landesverordnung könnten die Jugendräume unter Einhaltung der Hygieneregeln zwar weiter geöffnet bleiben. Die Verwaltung habe aber beschlossen „Kontakte auf ein absolutes Minimum zu begrenzen“, so Lienhard. Deshalb bleiben neben der Bibliothek auch die Jugendräume geschlossen. „Wir waren uns da einig“, sagt Lienhard. Anders als etwa in Schulen gebe es in den Jugendzentren häufiger wechselnde Kontakte.

Volkshochschule: Die Volkshochschule Calenberger Land in Springe muss nach aktuellen Vorgaben nicht schließen, sagt Geschäftsführer Kersten Prasuhn.Das Team hat sich dennoch dazu entschlossen, alle Praxiskurse der Ernährungs- und Gesundheitsbildung für vier Wochen zu unterbrechen. Dazu gehören auch Yoga, Feldenkrais, Tai-Chi und Co. In allen anderen Fachbereichen sollen die Kurse aber weiterlaufen. Nach dem geltenden Hygienekonzept müssen die Teilnehmer Abstand halten und außerhalb des Unterrichts eine Maske tragen. „Wir glauben, dass wir mit diesem Konzept bisher ganz gut durch den Alltag der Pandemie gekommen sind und hoffen sehr, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird.“

Hallenbad-Restaurant: Ursprünglich wollte Siggi Schulz heute das Hallenbad-Restaurant nach jahrelanger Schließung wieder eröffnen. Doch Corona schlug auch bei ihm zu. „Für uns Gastwirte ist die Situation natürlich blöd, aber wir können uns gegen die Anordnung nicht wehren.“ Die vierwöchige Schließzeit sei noch zu verkraften; sollte der Lockdown länger dauern, werde es eng, sagt Schulz. Denn im November und Dezember würden die Gastronomen oftmals einen Überschuss erwirtschaften, um im darauffolgenden Jahr die eher schlechten Monate zu kompensieren. Schulz hofft nun auf staatliche Hilfe. Der Vorteil: Schulz hatte die Lebensmittel aufgrund der steigenden Infektionszahlen bereits unter Vorbehalt bestellt und konnte die Bestellungen noch stornieren. „Aber sobald wir wieder aufmachen dürfen, machen wir natürlich auf. Jetzt müssen wir aber erst einmal das, was kommt, abwarten.“

Von Saskia Helmbrecht und Jan-Erik Bertram