Die Fernwärmearbeiten in Springe gehen in die nächste Runde – und das Parksituation wird damit noch schlechter als bisher: Die Burgstraße wird bis vor der Kreuzung Niederntor/Markt gesperrt, und auf den Straßen Hinter der Burg, Echternstraße, Rosenstraße und Friedrichstraße gelten ab Montag Parkverbote. Sperrungen verschärfen die Verkehrssituation in Springe zusätzlich.