Im Stadtgebiet von Springe sollen in absehbarer Zeit 328 weitere Kita-Plätze eingerichtet werden. Dazu sind zahlreiche Neubauten, Umbauten und Erweiterungen geplant. Wir geben einen Überblick, wie weit die Maßnahmen in den betroffenen Gemeinden bereits vorangeschritten sind.

So steht es um die neuen Kita-Plätze in Springe

Springe - So steht es um die neuen Kita-Plätze in Springe

Springe - So steht es um die neuen Kita-Plätze in Springe

Krippenplätze fehlen in Springe, Kindergartenplätze aber auch: In den kommenden Jahren will die Stadt 328 neue Plätze schaffen – doch die Hürden sind teils hoch.