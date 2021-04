Springe/Eldagsen

Während sich Eldagsen und die Kernstadt weiter in Sachen Wertstoffhof-Standort beharken, treibt Betreiber Aha die Planungen für eine endgültige Entscheidung weiter voran.

Momentan berechne man die Grundstückspreise für die beiden diskutierten Flächen, sagt eine Aha-Sprecherin. Da ist zum einen die mögliche Erweiterung am aktuellen Standort an der Oppelner Straße. Und zum anderen ein freies Feld neben dem Eldagser Regiobus-Betriebshof – gar nicht weit weg vom Freibad. Man stehe in Kontakt zu den jeweiligen Flächeneigentümern. Das Grundstück in Eldagsen war eigentlich für die Erweiterung des Betriebshofs gedacht – bis sich Regiobus entschied, umzuziehen und den Hof nach Weetzen zu verlagern.

Aha plant – die Regionsversammlung entscheidet

Gleichzeitig habe man intern eine „Grundlagenplanung“ angeschoben – gefolgt von einer Kostenkalkulation für die verschiedenen Bauvarianten. All das soll bis Ende des Jahres fertig sein, um dann der Regionspolitik eine „Entscheidungsgrundlage“ vorzulegen. Die im Herbst neu gewählte Regionsversammlung müsste dann entscheiden, welche Variante sie bevorzugt. Danach könnten die weiteren Planungen beginnen.

Aber auch im Springer Planungsausschuss wolle man zum Ende des Jahres erneut zum Stand der Dinge informieren. Die Springer Politik befasst schon länger durchaus kontrovers mit dem Thema.

CDU Eldagsen steht hinter dem Umzugsprojekt

Und wenig überraschend verlaufen die Fronten in erster Linie entlang der Ortsteilgrenzen: Der Springer Ortsrat hat per Resolution gefordert, den Wertstoffhof in der Kernstadt zu belassen. Der Eldagser Ortsrat befürwortet dagegen die Ansiedlung des Wertstoffhofs auf dem ehemaligen Regiobus-Gelände.

„Wir stehen eindeutig hinter diesem Projekt“, betont Bürgermeister Karl-Heinrich Rohlf, dessen CDU sich schon vorher für dem Umzug ausgesprochen hatte. „Wir freuen uns, dass die Region hier einen modernen, zeitgerechten und funktionalen Wertstoffhof auf eigenen Flächen bauen will“, so Rohlf. Die Fakten würden eindeutig für Eldagsen sprechen. Wenn es Menschen aus der Kernstadt nicht zuzumuten sei, zum Wertstoffhof nach Eldagsen zu fahren, „dann möchten wir auch unsere Schulen und einiges mehr wiederhaben“, so Rohlf.

Spannende Debatten verspricht den auch die Sitzung des Stadtrats im Juli: Dort soll über den Antrag aus dem Kernstadt-Ortsrat beraten werden.

Von Christian Zett und Jan-Erik Bertram