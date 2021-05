Am Predigerinnentag am 17. Mai stehen an zwölf Orten Frauen vor ihrer Gemeinde. Sie fordern mehr Gleichberechtigung von der katholischen Kirche ein. In Christ König in Springe plädiert Hildegard Faupel in ihrer Predigt dafür, Frauen zum Weihamt zuzulassen. Sie fühlt sich wie viele andere weibliche Geistliche zur Priesterin berufen.