Schulkonzept für Springe: Skepsis an der CDU-Basis

Wenn Rat und Verwaltungsausschuss am 1. Oktober zustimmen, bekommt die Stadt ein Schulentwicklungskonzept. So hat es der Schulausschuss jüngst beschlossen. Im Fokus sollen dabei zunächst die Kernstadt-Grundschulen Hinter der Burg und Am Ebersberg stehen. Doch beide Schulleiterinnen sind skeptisch.

Yvonne Pape von der Ebersberg-Grundschule setzt keine großen Hoffnungen in das Konzept. Sie weiß, wie langsam die Mühlen in Springe mahlen. „Ich glaube, dass weder Verwaltung noch Politik Kapazitäten frei haben für das Konzept“, sagt sie. Und mit einem ironischen Augenzwinkern: „Ich glaube nicht, dass ich als Schulleiterin noch erlebe, dass sich was tut“, sagt sie. Zumal die Planungen für die Grundschulen in Bennigsen und Völksen sowie die IGS und das OHG schon weiter sind. „Wir am Ebersberg sind da ganz weit hinten.“

Auch ihre Kollegin Martina Busche von der Grundschule Hinter der Burg war nach der Ausschusssitzung nicht zufrieden. Die Ausschussvorsitzende Elke Riegelmann hatte dem Gremium beispielhaft die schwierige Raumsituation der Schule vorgestellt, „aber keiner ist darauf eingegangen, keiner hat gefragt, wie es jetzt gerade läuft“, so Busche.

Kurzfristig hofft sie, dass der Umzug der Stadtbibliothek zügig über die Bühne geht – das würde Entlastung für die Schule schaffen. „Da könnten wir vier Ganztagsräume und die Mensa unterbringen.“

Erstaunt war Busche auch von der Antwort von Rathaus-Vize Clemens Gebauer auf die Frage von IGS-Leiter Cedric Liebrum, wie denn die Schulen in das Entwicklungskonzept eingebunden würden: „Bei einem klassischen Schulentwicklungskonzept ist eine Beteiligung der Schulen weder geplant noch erforderlich“, sagte Gebauer.

„Es kann doch nicht sein, dass die Basis nicht einbezogen wird“, sagt Busche, „man muss doch die Kinder in den Fokus stellen und nicht die nackten Zahlen.“ Sie hofft, dass sich die Verwaltung für das Entwicklungskonzept mit allen Schulleiterinnen und Schulleitern an einen Tisch setzt.

Gebauer präzisiert: „Im ersten Schritt werden die zu erwartenden Schülerzahlen anhand von Geburtenraten und Wanderungsbewegungen ermittelt. Dafür brauchen wir die Schulen nicht, das ist Schulträgeraufgabe“, sagt er. Anhand der Zahlen werde ein Raumbedarf ermittelt. Beim Übergang in die fünfte Klasse würden die Erfahrungswerte der weiterführenden Schulen gebraucht. Wenn es dann im nächsten Schritt darum gehe, „die Schulentwicklungsplanung vor Ort umzusetzen, dann sind die Schulen mit im Boot“, so Gebauer.

