Schützengilde Springe modernisiert Anlage

Die Schützengilde Springe kehrt früher aus der Sommerpause zurück als geplant – wobei die Pause in diesem Jahr coronabedingt so lang war wie nie. Am 4. August nehmen die Kernstadt-Schützen nach der viereinhalbmonatigen Unterbrechung wieder das Training auf. Um 18 Uhr starten die Jugendlichen, dann folgen die Erwachsenen – und zur Feier des Tages gibt es auch Gegrilltes.

„Alle Hygienemaßnahmen sind vorbereitet“, sagt Vereinssprecher Heiko Eppens. „Und wer jetzt ins Schützenhaus kommt, kann auch Veränderungen beobachten.“ Das Schützenhaus befindet sich an der Harmsmühlenstraße.

Fleißige Hände haben den Hof und die Böschung in Ordnung gebracht und ein paar Renovierungen vorgenommen. Mitglied Friedel Bormann reparierte mit viel Engagement und Fachkenntnis die Mauer der Kleinkaliberanlage, die mit den Jahren Risse zeigte, und sicherte sie gegen eindringendes Regenwasser.

Der Großkaliberpistolenstand ist mit viel ehrenamtlicher Hilfe von Tobias Kersting, einem Spezialisten für Überwachungssysteme, modernisiert worden. „Erfolgte bislang die Trefferaufnahme durch wacklige Teleskope, geschieht dies nun durch Kameras und eine App“, erklärt Eppens.

Der Verein habe besonders auf die Sicherheitsvorgaben geachtet. „Der Stand verfügt über ein eigenes, nicht mit dem Internet verbundenes W-LAN.“ Sobald der Flugzeugmodus eingeschaltet ist, kann der Schütze auf diese Weise nicht durch Internet oder Telefonate gestört werden. „Zur linken Hand – rechts hält er die Waffe – kann er in einer Halterung sein Smartphone oder Tablet einhängen und sieht seine Ergebnisse ohne Verrenkungen in Augenhöhe.“

