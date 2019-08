Springe

Selbst das gut gedämmte Eis hatte den Augusttemperaturen nicht trotzen können. Immerhin sei das geschmolzene Wasser in dem mit einer 14 Zentimeter dicken Dämmung vesehenen Haus kühler als im ungedämmten Kasten, stellte Sanierungsmanager Boris Schwitalski fest, nachdem die Eisblockwette gelüftet und der Blick in die bis dato verschlossenen Behältnisse die Erkenntnis brachte: Eine stärkere Dämmung wie bei Häusersanierungen üblich ist für die gewünschten Effekte nötig.

Die Wette war initiiert von Springe in die Zukunft, einem Projekt der Klimaschutzagentur Hannover, der Stadt Springe sowie den Stadtwerken. „65 Springer haben einen Tipp abgegeben“, erklärte Klimaschutzmanagerin Katrin Härtel. Gewonnen hat der Schüler Henri-Louis Duprée. Er hatte dem Eis keine Chance gegeben. Seine Schwester Antonia kam auf Platz drei mit einem geschätzten Rest von rund einem Kilogramm.

„In Springe Zeichen setzen“

„Klimaschutz ist aktueller denn je“, sagte Bürgermeister Christian Springfeld, Schirmherr der Veranstaltung, zur Eröffnung. „Es ist wichtig, in Springe Zeichen zu setzen.“ Mit dem Thema Fernwärme etwa gehe es in die richtige Richtung. „Wir müssen aber gucken, was wir noch tun können“, so der Bürgermeister. Ihre Idee konnten Vertreter der Parteien bei einem spontanen Polittalk auf der Bühne kundtun. Von kostenfreiem Nahverkehr ( Uwe Kopec, Landesverband Piraten), einem kostengünstigen ÖVP-Netz ( Axel Seng, Die Linken) über ein Ringbussystem, das die Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt ( SPD) favorisierte, bis hin zum Ausbau innovativer Wasserstofftechnologie, vom CDU-Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner vorgeschlagen, gingen die Ideen. Dass bei der Spontanaktion die Grünen aus logistischen Gründen nicht dabei sein konnten, ärgerte nicht zuletzt die ehemalige Fraktionschefin Ursula Debor. An ihrem Stand hatten sie das Thema gesundes Leitungswasser in den Fokus genommen. An Vorschlägen dazu, was jeder Einzelne gegen eine fortschreitende Erderwärmung tun kann, mangelte es auf dem zehnten Springer Klimaschutztag nicht: Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums etwa boten vegan hergestelltes Essen an und stellten ihren Schulwald samt Streuobstwiese vor. Zudem durfte sich jeder Wildblumensamen für den Garten mitnehmen.

Auszeichnung im Blick

„Wir wollen uns mit unseren Projekten auch für die Auszeichnung ,Umweltschule in Europa’ bewerben“, erklärte der stellvertretende Schulleiter Stephan Kohser. Eine Art Kleiderkreisel für Secondhandartikel hatten die Jugendlichen von der Bewegung Fridays for Future initiiert und boten selbst hergestellte Bienenwachstücher an. Nebenan machten sich die Parents for Future für mehr Klimaschutz stark.

Wer sich für neue Wohnformen interessierte, konnte sich im 35 Quadratmeter kleinen Tiny House umschauen. Beim Thema Mobilität konnten sich Besucher über E-Fahrzeuge und die Wasserstofftechnologie informieren.

Die Innovationsmesse hätte nur eines sehr gut vertragen: mehr Besucher.

Von Anne Brinkmann-Thies