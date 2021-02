Wintereinbruch – ja. Schneechaos – nein. So lässt sich der „weiße Sonntag“ in Springe zusammenfassen. Obwohl es in der Nacht zum Sonntag heftig zu schneien begann – bis zum späten Nachmittag fielen etwa 25 bis 30 Zentimeter – kam es auf den Straßen zu keinen schlimmen Unfällen.