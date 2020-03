Aufatmen bei den Förderern des Waldbades in Altenhagen I. „Heute haben wir die Betriebserlaubnis für unser Waldbad erhalten“, verkündete ein sichtlich erleichterter Vorsitzender Klaus Meyer während der Jahresversammlung am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus Altenhagen I. „Damit ist aber nur ein Teil unserer Probleme gelöst“, so Meyer.