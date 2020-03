Schauspieler Roland Jankowsky begeistert mit Krimilesung

Springe

Dieses Mal waren die Karten für die Springer Kleinkunstbühne besonders heiß begehrt. Kein Wunder, denn Schauspieler Roland Jankowsky, bekannt durch seine Rolle als Kommissar Lars Overbeck in der ZDF-Krimiserie „Wilsberg“, war zu Gast im Ratskeller. Klar, dass die Veranstaltung schon längere Zeit ausverkauft war.

2018 wurde Jankowsky beim Medientreff Movie meets Media in Hamburg als „coolster Kommissar“ von Krimifans ausgezeichnet. Diesem Ruf machte er bei seiner Krimilesung mit dem Titel „Wenn Overbeck kommt ...“ in Springe alle Ehre – ein Erlebnis ganz besonderer Art.

Denn Jankowsky kann nicht nur fantastisch lesen, sondern lässt die Geschichten, die er vorträgt, zu anschaulichen Hörspielen werden, bei denen der Zuhörer ein Gefühl für die Typen bekommt, von denen die skurrilen Geschichten handeln.

Doch zunächst begann der 52-Jährige den Abend mit einem Gedicht, das selbstverständlich fantastisch zu einer Krimilesung passte und eine gute Einführung ins Thema war. Das verriet auch schon die Überschrift „Jemand muss Frau Kimmel töten“: „Welche Aussichten sich böten, wäre sie doch schon verreckt und vom Humus zugedeckt ...“, heißt es da. Und damit war auch klar, um was es bei dieser Vorstellung geht: um schwarzen Humor.

Die Geschichten, die Jankowsky ausgewählt hatte, entlarvten die überaus coolen Gangster als Menschen wie du und ich, die trotz vermeintlicher Raffinesse auch gelegentlich tollpatschige Fehler machten. Das zeigte zum Beispiel die Geschichte von Angela Eßer über den mächtigen Mafioso Eduardo, der seiner im Sterben liegenden Mutter den dringenden Wunsch erfüllen wollte, ihr noch einmal Weißwurst und Laugenbrezel zu servieren. Aber auf jeden Fall von Carlo, dem einzigen Sizilianer, der es versteht, diese bayerischen Lebensmittel gekonnt herzustellen.

Jankowsky gelang es dabei, seine Stimme für die einzelnen Personen, die in seiner Story vorkommen, so zu verstellen, dass man sie fast leibhaftig vor sich sah. Das Skurrile an den Geschichten wurde so noch deutlicher. Eduardo schaffte es übrigens nicht, seiner Mutter den letzten Wunsch zu erfüllen. Dafür entschloss er sich, den Menschen, denen er ein vorzeitiges Lebensende beschert hatte, als Wiedergutmachung eine Weißwurst zu spendieren.

Noch skurriler wurde es in der Geschichte, in der es um einen Profikiller ging, der die Leiche seines letzten Auftrags im Dümmersee entsorgen wollte. Dabei sah er sich unerwartet einem Kollegen gegenüber, der am gleichen Ort seinerseits eine Leiche versenken wollte. Schließlich stellten die beiden Profikiller fest, dass der jeweils andere den Menschen umgebracht hat, der ihn für den Mord bezahlen wollte. So gingen beide leer aus, weil ihre Auftraggeber tot waren, und gründeten daraufhin eine gemeinsame Firma.

Der überaus kurzweilige, wenn auch blutrünstige Abend amüsierte das Publikum. Das Taschenbuch, das Jankowsky unter dem Titel „Waffe weg! Over ...“ mit skurrilen Kriminalgeschichten herausgegeben hat, war bei den Besuchern am Ende stark nachgefragt. Und geduldig signierte Jankowsky seine Bücher für seine neu gewonnenen Fans.

Dass er nicht nur lesend, sondern gelegentlich auch singend zu hören ist, erfuhren die Besucher auch noch. FranÇois Villon Poet, Straßenräuber und Frauenheld im Frankreich des 15. Jahrhunderts, hat die zum Teil erotischen Texte niedergeschrieben, die Jankowsky auf gekonnte Weise präsentiert. Auch als Stimme für Hörbücher ist der Schauspieler gefragt.

Wer für die unterhaltsame Veranstaltung keine Karte mehr bekommen hat, kann sich schon jetzt auf das kommende Jahr freuen. Am 4. Februar 2021 wird Roland Jankowsky seine Lesung im Springer Ratskeller wiederholen.

Von Horst Voigtmann