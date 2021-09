Saisonabschluss im Eldagser Freibad

Eldagsen

Eine frische Brise weht zum Saisonabschluss über das Eldagser Freibadgelände, doch gut 80 Konzertbesucher haben sich mit Jacken und Decken auf den Konzertgenuss mit „Ingvay & Friends“ gut vorbereitet. Freibadesaisonabschluss ist in der Senfstadt immer etwas Besonderes.

Gemütlichkeit im Freibad

Vor der Corona-Pandemie wurde das Ende der Saison regelmäßig mit großen Open-Air-Veranstaltungen mit hohen dreistelligen Zuschauerzahlen gefeiert. Diesmal setzen die Verantwortlichen des Eldagser Freibadvereins auf Gemütlichkeit – und werden mit Lobeshymnen für ihr Engagement belohnt. Es hat schon fast etwas von einem Wohnzimmerkonzert, so gemütlich genießen die Gäste an diesem Abend die Musik.

Ob im sandigen Beachbereich, neben dem Spielplatz, auf dem weitläufigen Freigelände oder dichter an der Bar – überall hatten sich die Besucher grüppchenweise verteilt oder bei Kerzenschein zusammengefunden. Mittendrin: ein zufriedener Vereinschef Klaus Michel.

Sein Sohn Alexander, hat großen Anteil am Gelingen dieses Abends, denn er war es, der diesen hier kaum bekannten Sänger und seine beiden Bandkollegen auf das Freibadgelände holte. Alexander erinnert sich: Ingvay, alias Ingo Schmidt, habe vor Jahren am Otto Hahn-Gymnasium bei der Aufführung des Schul-Musicals ,Romeo und Julia’ die Tontechnik betrieben. So kam Alexander Michel mit Schmidt alias Ingvay in Verbindung.

Ingvay hat sein Hobby mittlerweile zum Beruf gemacht und ist seit fünf Jahren als Solokünstler unterwegs. Mit feinen Balladen, Gitarrensongs und Groove Rock aus eigener Feder tourt er durch die Lande. Schon bei den ersten Liedern wippen die Besucher im Takt mit. Man spürt das Feinsinnige, das der Singer/Songwriter Ingvay und seine Bandkollegen, Uwe Seemann am Bass und Lars Erhard an der Gitarre, von der Bühne am Kinderpool ins nächtliche Freibadgelände unters Publikum streuen, man ist eben „on the Road“.

Kontrastreich und kuschelig

Drei Alben hat Ingvay bislang produziert, einen Querschnitt daraus stellt er an diesem Abend vor. Die Illumination rund um die Bühne, farblich angestrahlte Bäume auf dem Gelände, schaffen ein kontrastreiches und kuscheliges Ambiente. Drinks von der Bar sorgen, wenn es die Temperaturen nicht schaffen, für gewisses Sommerfeeling.

Über zwei Stunden Sound, Geschichten und Erlebnisse von den Straßen der weiten Welt, es ist ein kurzweiliges und ansprechendes Konzert. Das sorgt am Ende für begeistertes Publikum, das die drei Musiker erst nach einigen Zugaben von der Bühne lässt.

Von Reinhold Krause