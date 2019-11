Wie geht es für die Katholiken in Springe weiter? Der neue Pastoralrat um Pfarrer Johannes Lim, der künftig von Hannover aus die Pfarrgemeinde Christ-König in Springe mit Eldagsen und Bennigsen betreut, will die Zukunft der Gemeinde gemeinsam mit den Gläubigen gestalten. In Eldagsen fand jetzt ein erstes Beratungstreffen statt..