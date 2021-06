Völksen

Die SPD Völksen lobt das Engagement der örtlichen Interessengemeinschaft, die für einen Supermarkt im Dorfzentrum kämpft.

Das favorisierte Feuerwehr-Grundstück bezeichnet die Partei aber als „keine belastbare Alternative“ für den Standort Im Stiege. Mehrere Parameter würden nicht so passen wie in den vergangenen Tagen von den Akteuren behauptet.

Ein Schönheitsfehler der Planungen: Die Feuerwehr werde den Standort in der Steinhauerstraße, neben der früheren Verwaltungsaußenstelle, frühestens in fünf bis sieben Jahren verlassen. Ein neuer Supermarkt werde aber deutlich eher benötigt, unterstreicht die SPD.

Weniger Fläche als im NP-Markt

Ein weiterer Kritikpunkt: „Die gesamte Marktgröße gemäß der vorgestellten Visualisierung der Interessensgemeinschaft umfasst maximal 525 Quadratmeter – inklusive der Flächen für Lager, Sozialräume und anderes – und liegt damit circa 150 Quadratmeter unter der heutigen Marktgröße des NP-Marktes“, schreibt die SPD in einer Mitteilung. „Die tatsächliche Verkaufsfläche könnte daher sogar unter der des heutigen NP-Marktes liegen. Für eine solch kleine Fläche dürfte sich nach Aussagen des Experten Lutz Ahlers jedoch kein professioneller Einzelhandels-Betreiber finden lassen.“ Denn: Die Edeka Minden-Hannover bezeichnet den jetzigen NP im Dorfzentrum vor allem wegen seiner Größe als unwirtschaftlich.

Die SPD rechnet damit, dass die Tage des NP-Marktes gezählt sind. „Über die nächsten Jahre“ werde der kleine Nahversorger schließen. Es wäre deshalb fatal, untätig zu bleiben und nicht auch dem Supermarktprojekt Im Stiege eine Chance zu geben. Die Ortsrats-SPD bleibe sich seit Beginn der Diskussion treu: Sie habe immer wieder versucht zu informieren – mit der Edeka-Präsentation im Juli 2020 im OHG, mit einem Ortstermin Im Stiege im Oktober und mit dem „Bürgermeister-Stammtisch“ Ende Mai, bei dem Branchenexperte Lutz Ahlers Rede und Antwort stand.

Dauerhafte Nahversorgung in Völksen in wichtig

Wichtig ist den Mitgliedern, dass es in Völksen „eine dauerhafte, umfassende Nahversorgung – auch für den Wocheneinkauf von Familien – mit einer langfristigen Perspektive“ gibt. Die wohnortnahe Versorgung habe ökologische und soziale Vorteile: „Regelmäßige Einkaufsfahrten nach Eldagsen und/oder Springe mit dem Auto müssen verhindert werden, um der Umwelt wirklich etwas nachhaltig Gutes zu tun.“

Der neue Markt müsste laut Ahlers allerdings mindestens 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Nur wenn ein Bäcker und ein Fleischer in unmittelbarer Nähe sind – und bleiben – genügen laut Ahlers 500 Quadratmeter. Man bedauere, dass „trotz intensiver Suche über die letzten Monate und Jahre bis zum heutigen Tag keine belastbare, nachhaltige, konkrete Alternative zu dem potenziellen Standort Im Stiege gefunden werden konnte“, schreibt die SPD-Abteilung.

Dennoch werde man nicht den Kopf in den Sand stecken und „auch in den kommenden Wochen und Monaten nach weiteren belastbaren Alternativen suchen“. Ziel bleibe, „gemeinsam eine Lösung zu finden, die von möglichst vielen Menschen in Völksen mitgetragen werden kann“.

Von Marita Scheffler