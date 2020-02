SPD kritisiert fehlendes Engagement für Rathausneubau in Springe

Springe

„Das wird erhebliche Kapazitäten binden. Aber nicht alle.“ Bürgermeister Christian Springfeld weist Befürchtungen zurück, durch die Rathauserweiterung müssten andere wichtige Bauvorhaben im Stadtgebiet zurückstecken. Danach hatte auch der Fraktionschef der SPD, Bastian Reinhardt, gefragt.

Die Verwaltung solle „Farbe bekennen“, forderte Reinhardt. „Welche anderen Projekte bleiben aufgrund fehlender Kapazitäten auf der Strecke oder verschieben sich?“ Reinhardt führt den Neubau der Feuerwehrhäuser in Eldagsen, Altenhagen I und Völksen sowie der Kitas Harmsmühlenstraße (Kernstadt), Völksen und Bennigsen auf. Sie müssten bis zum ersten Spatenstich für das Rathaus in Bau oder noch besser eingeweiht worden sein. Abgeschlossen sein solle bis dahin auch die „seit einem Jahr überfällige Bausubstanzuntersuchung für das Otto-Hahn-Gymnasium“. Die Erneuerung des Schulzentrums Süd dürfe auf keinen Fall erst nach der Rathauserweiterung in Angriff genommen werden.

Es stocke beim Ausbau der Kinderbetreuung, bei den Schulsanierungen und Feuerwehrhäusern so sehr, dass „für die Springer Bürgerinnen und Bürger ein Bild erzeugt wird, dass die verwaltungseigenen Projekte deutlich schneller umgesetzt werden als die bisher bekannten“, so Reinhardt.

Vor allem der Vorwurf, bei der Kita Harmsmühlenstraße sei „seit neun Monaten kein neues Ergebnis zu sehen“, erboste den Bürgermeister. „Das kann ich so nicht stehen lassen!“ Eine europaweite Ausschreibung „macht sich nicht mal nebenbei“. „Wir bauen derzeit so viele Hochbauprojekte, wie es sie in dieser Stadt noch nie gegeben hat.“

Die Forderung, die Verwaltung müsse eigene Anliegen immer unterordnen, sei fatal. Dann sei man nämlich nie an der Reihe. „Eine neue Kindertagesstätte ist nicht wichtiger als die Unterbringung der städtischen Mitarbeiter. Und auch ein neues Feuerwehrhaus ist nicht wichtiger. Wir dürfen keinen Bereich vernachlässigen.“

Von mari