Springe

Die Vorschläge haben die beiden Vorsitzenden Katrin Kreipe und Stefan Schulz jetzt auf der Mitgliederversammlung vorgestellt. Was davon schließlich umgesetzt wird, wird sich zeigen. Denn Aktionen der einzelnen SPD-Abteilungen sollen im Ortsverein koordiniert und gebündelt werden. Das hat SPD-Chef Brian Baatzsch angekündigt. Im nicht-öffentlichen Teil der Jahresversammlung des SPD-Ortsvereins im September war per Satzungsänderung beschlossen worden, dass die Finanzhoheit künftig bei dem Ortsverein liegen soll. Hintergrund sei, mehr gemeinsam zu machen, erklärte Baatzsch auf Anfrage. Zuvor habe sich der Ortsverein quasi das Geld aus den Abteilungen holen müssen, das dort über die Mitgliedsbeiträge hereingekommen ist. Nun machen alle Abteilungen Vorschläge für budgetträchtige Vorhaben.

„Wir haben ja jetzt eine Liste mit Vorschlägen gemacht“, erklärten die Abteilungsvorsitzenden Kreipe und Schulz nach kritischen Nachfragen von Bastian Reinhardt über die in seinen Augen hohen Summen für die geplanten Aktionen der Abteilung Springe/Alvesrode/ Altenhagen I. Auch er schlug vor, dass der Ortsverein die Vorhaben der Abteilungen bündeln solle.

„Der Ortsverein hat den Überblick, was geplant ist, und wird das strukturieren“ sagte Baatzsch. Es werde einige vom Ortsverein koordinierte Aktionen geben. So gebe es schon jetzt die Idee einer allgemeine Verteilaktion für Weihnachtsmänner mit einem SPD-Logo. Wie das Wahlprogramm der SPD aussehen wird, darüber soll bei der Mitgliederversammlung am 20. November gesprochen werden.

Zu Gast bei der Versammlung war auch die SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt. Sie sprach mit Blick auf die rasch steigenden Corona-Zahlen über die Notwendigkeit, das Parlament in Entscheidungen mit einzubeziehen.

Zudem plädierte sie dafür, Schulen so lange es geht, geöffnet zu halten. Während des Lockdowns habe man Schüler verloren, die von zu Hause aus wenig Unterstützung bekommen konnten. Einen Schulbetrieb mit Mund-Nasen-Bedeckungen ab den fünften Klassen halte sie für sinnvoll. Für jüngere Schüler sei eine Maskenpflicht hingegen schwierig umzusetzen.

Von Anne Brinkmann-Thies