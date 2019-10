S-Bahn-Halt Deisterpforte: Verkehrsausschuss verschiebt Entscheidung

Springe

Groß war die Überraschung nicht: Der Verkehrsausschuss der Region hat die Pläne für den Deisterpforten-Bahnhof am Mittwoch erst mal von der Tagesordnung genommen.

Die CDU-Fraktion hatte bereits vor der Sitzung gefordert, die Diskussion über das Thema zu verschieben. Dass es in Springe durchaus verschiedene Meinungen zur zusätzlichen S-Bahn-Station gibt, wurde am Mittwoch in Hannover erneut deutlich.

Projektgegner ergreift das Wort

Mit Uwe Lampe ergriff zunächst ein Gegner des Projekts das Wort: „Es ist sehr bedauerlich, dass dieser Ausschuss vor unserer Ratssitzung am Donnerstag keine Richtungsempfehlung ausspricht“, kritisierte der Springer Ratsherr. In Springe werde das Thema kontrovers diskutiert. „Viele Springer, darunter auch der Ortsbürgermeister, lehnen das Vorhaben ab“, stellte Lampe vor den Regionspolitikern klar.

Springer Bürgermeister wirbt für S-Bahn-Halt

Anders sieht das Bürgermeister Christian Springfeld (FDP), der ebenfalls nach Hannover gekommen war, um dem Verkehrsausschuss seine Ansicht zu schildern: „Ein neuer S-Bahn-Haltepunkt würde neue Impulse für die Stadtentwicklung liefern, das ist eine riesige Chance.“ Springfeld räumte aber auch ein, dass es in Springe durchaus noch Kommunikationsbedarf gibt. Ziel müsse es sein, in der Stadt darzustellen, welche positiven Auswirkungen der Deisterpforten-Bahnhof für Springe habe. Gleichzeitig müsse aufgezeigt werden, warum das Projekt wirtschaftlich ist. „Daran werden wir noch feilen.“

Infoveranstaltung in Springe?

Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz kann sich durchaus vorstellen, in Springe eine Infoveranstaltung zu organisieren, um die Pläne vorzustellen. Das Thema werde nicht auf Eis gelegt, sondern solle weiter in den Fraktionen beraten werden. Gleichzeitig müsse die endgültige Wirtschaftlichkeitsanalyse vorliegen. „Unser Ziel ist es, möglichst viele Fahrgäste zu gewinnen.“ Und in Springe sei das Potenzial groß, man erwarte täglich 1000 bis 1400 Ein- und Aussteiger.

Beratungen verzögern sich

Lampe will am Donnerstag mit einem Antrag den Springer Rat zu einem klaren Votum bewegen. Die Region, schreibt Lampe in dem Antrag, solle die Planung für den Neubau nicht weiter verfolgen. Dadurch, dass das Thema zur Beratung in die Regionsfraktionen zurückgestellt wurde, wird sich auch dieser Beschluss verzögern: Anders als ursprünglich geplant wird die Regionsversammlung am 12. November nicht mehr über den neuen Haltepunkt entscheiden. Voraussichtlich wird das Thema laut Regionssprecher Klaus Abelmann erst am 3. Dezember wieder im Verkehrsausschuss landen – am 17. Dezember tagt dann wieder die Regionsversammlung. Sie hat das letzte Wort und soll entscheiden, ob das Geld für die Planung nun fließen soll oder nicht.

Lesen Sie auch

Pläne für Deisterpforten-Bahnhof werden konkreter

Umstrittener Bahnhof Deisterpforte: Region verteidigt Pläne

CDU will „Deisterpforte“ auf Eis legen

Von Saskia Helmbrecht