Die Fragen rund um die Sportstättenmiete, die Springes Vereine künftig für die Nutzung der Sportstätten an die Stadt zahlen, soll jetzt bei einem Runden Tisch gemeinsam geklärt werden – die Vereine haben sich offenbar laut genug beschwert. Diskutiert werden soll Ende Oktober auch ein offener Brief des Sportrings an die Stadt.