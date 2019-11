Völksen

Städtischer Bauhof, Ortsrat und Bürger kämpfen gemeinsam gegen Hochwasser – und gegen die Folgen des Unwetters von vor zwei Wochen. So haben Stadtmitarbeiter gerade Kanäle umgebaut, die bei starkem Regen drohen überzulaufen. Das Wasser kann in diesem Fall nun in einen Nachbarkanal ausweichen . Querschlag nennen d...