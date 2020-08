Reservistenkameradschaft Eldagsen geht neue Wege

Eldagsen

Seit Ende Februar haben auch die Reservisten in Eldagsen coronabedingt auf die meisten Veranstaltungen verzichten müssen. Einige Lockerungen gibt es bereits – der Landesverband Niedersachsen fordert aber für alle Treffen ein strenges Hygienekonzept. Also haben die Eldagser neue Wege ausprobiert.

Dirk Merten, stellvertretender Landesvorsitzender der Reservistenkameradschaft, brachte den Eldagsern die Möglichkeit einer Telefonkonferenz näher, was der Vorstand dankend annahm. Kurzerhand nahm der Vorsitzende Eberhard Zietlow Kontakt mit dem Landesinternetbeauftragten auf, um sich über die technischen Abläufe zu informieren. Der erste Testlauf im Juli war erfolgreich, sodass nach langer Pause der Kameradschaftsabend nun digital über die Bühne gehen konnte. Der Vorteil: Erstmals konnten Kameraden der Eldagser Reservisten an dem Treffen teilnehmen, die wegen Umzüge ohnehin nicht persönlich vor Ort sein können, darunter Klaus-Dieter Priewe, der in Blaubeuren bei Ulm wohnt. Schnell war also klar, dass so ein digitaler Austausch auch nach der Corona-Krise angeboten werden sollte, so Albert Zimmermann.

Dem Vorstand war es besonders wichtig, die Haussammlung zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge wieder aufzunehmen. Denn auch der Volksbund habe durch die Corona-Krise erhebliche Verluste hinnehmen müssen und sei daher dringend auf die Haussammlungen angewiesen.

