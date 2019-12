Wäre alles nach Plan gelaufen, würde es in der Zeidlerbuche am Waldrand auch jetzt im Winter summen. Die 30 000 Honigbienen, die dort im Sommer durch die Luft schwirrten, würden eine Kugel formen und dank des von ihnen produzierten Honigs eine konstante Temperatur von etwa 36 Grad Celsius halten können. Aber: Es ist still. Das Auswilderungsprojekt des Springer Vereins Waldbiene ist nicht geglückt.