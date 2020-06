Regiobus: Dienst-Pkw werden elektrisch

Eldagsen

Das Nahverkehrsunternehmen Regiobus lässt nicht nur Busse fahren, sondern verfügt auch über 33 Dienstautos. Und die sollen jetzt umweltfreundlicher werden. „Alle unsere Pkw sollen elektrifiziert werden“, sagt Geschäftsführerin Elke van Zadel. Die ersten fünf Volkswagen E-Golfs seien bereits im Einsatz.

„Im Moment ist auf jedem unserer fünf Betriebshöfe ein E-Pkw stationiert“, erklärt Regiobus Geschäftsführerin Regina Oelfke. Zwei weitere Kleintransporter würden in Kürze erwartet. Bis Ende des Jahres sollen es insgesamt 13 E-Autos sein.

Anzeige

„In fünf bis sechs Jahren ist die gesamte Pkw-Flotte elektrobetrieben“, kündigt Oelfke an. „Wir ersetzen jedes Jahr weitere fünf bis sechs Dieselfahrzeuge durch Stromer.“

Weitere NP+ Artikel

Die nötige Ladeinfrastrukur auf den Regiobus-Betriebshöfen, eine davon noch in Eldagsen, außerdem in Neustadt, Wunstorf, Mellendorf und Burgdorf sei komplett gefördert worden. „Die Region Hannover möchte das Thema Elektromobilität auch bei Tochterunternehmen wie der Regiobus intensiv vorantreiben.“ Deshalb haben sich Regiobus beim Bund erfolgreich für eine Förderung der Ladeinfrastruktur beworben, erklärt der Verkehrsdezernent der Region, Ulf-Birger Franz. Fast 200 000 Euro habe der Bau der Ladeinfrastruktur auf den fünf Regiobus-Standorten gekostet – komplett aus dem Programm „Saubere Luft“ des Bundeswirtschaftsministeriums gefördert. „Damit können 16 E-Pkw parallel geladen werden“, sagt Franz. „Eine Investition in die Zukunft und ein weiterer Baustein für den Klimaschutz in der Region.“ Die Ladezeit für eine komplette Füllung betrage drei bis vier Stunden. Die Reichweite des E-Golf liege bei rund 240 Kilometern. Jede Ladesäule verfüge über maximal 22 Kilowatt Ladeleistung und werde über ein Lastmanagement geregelt. „Ein intelligentes System, das den Ladevorgang reguliert, je nachdem, wie viel Strom an anderer Stelle, zum Beispiel in der Werkstatt, gebraucht wird“, erläutert Franz.

„Umweltfreundliche Antriebe stehen bei uns ganz oben auf der Agenda“, betont Regiobus-Geschäftsführerin Elke van Zadel. „Wir hoffen aktuell auf einen positiven Förderbescheid des Bundesumweltministeriums“, so van Zadel. Danach könne Regiobus Zuschüsse für die Anschaffung von 15 E-Bussen erhalten. Perspektivisch soll der zurzeit geplante Betriebshofneubau in Gehrden, der Eldagsen ersetzen soll, Schwerpunktstandort für neue Technologien werden. „Dass wir neben unserem Kerngeschäft auch hier umweltfreundliche Mobilität vorantreiben, ist nur konsequent.“ Die Regiobus-Autos und Kleintransporter würden für verschiedene Aufgaben genutzt, etwa für Fahrten zwischen den Betriebshöfen, für Lokaltermine an Baustellen, für Ablösefahrten von Fahrpersonal, zur Pannenhilfe, den Transport von Materialien oder für Einsätze des Kontroll- und Prüfpersonals. Im Jahr werden 500 000 Kilometer zurückgelegt. Alle bisherigen Autos waren Dieselfahrzeuge, sodass die sukzessive Umstellung auf E-Autos den Ausstoß von Schadstoffen erheblich reduziert. Neben der Ladeinfrastruktur werde auch die Anschaffung von E-Pkw finanziell unterstützt. Durch Fördergelder des Bundeswirtschaftsministeriums und Preisnachlässe der Hersteller ergäben sich beim Kauf der fünf E-Golf Rabatte von 5000 Euro pro Fahrzeug. Für die ersten fünf E-Golf habe Regiobus rund 125 000 Euro investiert. Damit fielen die Kosten nicht höher aus, als bei der Anschaffung von Dieselautos.

Von r.