Quilisma in Springe muss sich neu aufstellen

Der Quilisma-Verein steht vor einer ungewissen Zukunft: Die Förderung der Landeskirche für die Jugendchorleiter-Stelle, die Keno Weber innehat, läuft zum Ende des Jahres aus. „Die Finanzierung ist damit nicht mehr gewährleistet“, bedauert der Vorstand in einer Nachricht an die Mitglieder.

Der Springer Verein, der an die St.-Andreas-Kirche angedockt ist, lädt für Freitag, 26. Februar, zur Jahresversammlung ein. Die Sitzung soll vermutlich auch als Videokonferenz abgehalten werden. Ein zentraler Tagesordnungspunkt: Die Wahl einer oder eines neuen Vereinsleiters. Der Posten ist seit dem Tod der geschätzten Vorsitzenden Sabine von Döhren im November vorigen Jahres nicht mehr besetzt.

„Mit einem vakanten Vorsitz ist der Vorstand nur eingeschränkt handlungsfähig, kann nicht alle Aufgaben wahrnehmen und der Fortbestand des Vereines ist gefährdet“, heißt es warnend in der Einladung. Der Chor sei jetzt dringender denn je auf engagierte Eltern sowie weiterer Mitstreiter angewiesen, die Verantwortung übernehmen.

Die Jahresversammlung des „Träger- und Fördervereins Quilisma – Verein für Kirchenmusik und Musiktheater“, zu dem der Kinder- und der mehrfach preisgekrönte Jugendchor gehören, soll am 26. Februar um 19.30 Uhr in der St.-Andreas-Kirche beginnen und digital übertragen werden. Zur besseren Planung bittet der Verein um Anmeldungen. Die sind noch bis zum 17. Februar möglich (an „schriftfuehrung@quilisma.de“).

Der Chor und der Vereinsvorstand seien – auch wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen – „zu Entscheidungen genötigt, die die Zukunft des Chores maßgeblich prägen werden“, heißt es. Über Details werde der Vorstand während der Versammlung informieren. Im Fokus ständen „Möglichkeiten des Fortbestandes“.

Von r.