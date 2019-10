Der Chor Quilisma führt am Reformationstag und am 1. November das Werk „Glaube, Liebe, Sturz“ im Schulzentrums Süd in Springe auf. Das Stück ist ein ungewöhnlicher Mix aus Werken des italienischen Komponisten Claudio Monteverdi, der auch Texte von Friedrich Schillers „Jungfrau von Orleans“ und eine Rede von Donald Trump enthält.