Machtlos gegen die Milbe

„Wir waren zu ungeduldig“, übt der Vereinsvorsitzende Rudolf Rantzau Selbstkritik. „Wir dachten: je größer der Schwarm, desto besser. Aber das war wohl ein Fehler.“ Während viele dazu neigen, Misserfolge am liebsten zu verschweigen, geht er offensiv damit um, schönt nichts: Ausführlich beschreibt er das Leben und Sterben der wilden Honigbienen auf der Vereinsseite waldbiene.eu: „Wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen daraus lernen und im nächsten Jahr einen erneuten Versuch starten.“

Der Verein möchte helfen, die Ökologie der wilden Honigbienen zu erforschen. Derzeit ist nicht belegt, ob es im Deister Vorkommen gibt. In Deutschland könnte es noch bis zu 7000 wild lebende Honigbienen-Völker geben.

Anfang Mai fingen die Mitglieder einen Naturschwarm – ein entwischtes Imkervolk – ein und brachten ihn zu der extra angelegten Baumhöhle im Stadtforst über dem Landschulheim. Dann jedoch folgten kalte Tage, die Nahrungssuche war schwierig. Die gestandenen Imker des Vereins entschieden sich, kurzzeitig Zuckerlösung zuzufüttern. Die Bienen schafften es dann, im Lauf des Sommers ein sehr großes Volk zu bilden und die Baumhöhle mit einem Volumen von 40 Litern auszubauen. Mit sechs Kilo Honig gingen sie in die Winterpause. „Dieser Vorrat hätte dem Volk gereicht“, ist Rantzau überzeugt. Bei Wirtschaftsvölkern sind es übrigens 50 bis 100 Kilo – aber nur, weil der Imker hilft. Die Zahlen sind also nicht vergleichbar.

Gestorben sind die ausgewilderten Bienen letztlich wohl durch die Varroamilbe. Der Umgang mit den Parasiten ist ein zentraler Teil des Forschungsprojekts: Imker behandeln mittlerweile alle Völker. Rantzau und seine Vereinskollegen sind aber überzeugt, dass es möglich sein muss, Haltungsbedingungen mit widerstandsfähigen Völkern zu finden, die ohne Behandlung auskommen. Anderenfalls könnte es keine wilden Honigbienen mehr geben.

„Vielleicht liegt es an der Genetik“, sagt Rantzau. Die heutigen Honigbienen wurden auf immer mehr Ertrag und Sanftmut „gezüchtet“. Sind sie deshalb nicht mehr so vital? Oder tut ihnen die moderne Imkerei mit Schwarmunterdrückung nicht gut? Die Insekten in der Zeidlerbuche wurden zwar wegen des hohen Milbenbefalls behandelt – aber zu spät. „Sehr wahrscheinlich gab es noch ein zweites Problem: Wir vermuten, dass die Königin schwächelte“, sagt Rantzau. Als die Vereinsmitglieder die Höhle untersuchten, fanden sie Nachschaffungszellen: Arbeiterinnen legen sie dann an, wenn sie mit ihrer Königin unzufrieden sind.

Die Klickzahlen der Internetseite zeigen Rantzau, dass das Interesse am Thema bundesweit da ist. „Aber auch die Skepsis ist groß“, weiß er. Im nächsten Frühjahr werde der Verein einen neuen Versuch starten und die Bienen engmaschiger begleiten. Getestet werden soll dann auch, ob es die Honiglieferanten in einer kleineren Baumhöhle einfacher haben.

Von Marita Scheffler