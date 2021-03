Eldagsen

Gerade einmal 60 Jahre ist es her, da sah die Lange Straße in Eldagsen noch ganz anders aus: Als August Sohns dort nicht nur Schuhe verkaufte, sondern auch einen kleinen Zigarrenhandel betrieb und Louis Müller in seinem Friseurgeschäft Haare schnitt. Diese Zeit hat jetzt der Bürgerverein Eldagsen unter die Lupe genommen, der die Geschichte erzählt, als es keine Freifläche zwischen dem Ratskeller und der Kreissparkasse gab.

Bis Anfang der 60er-Jahre standen in dem Bereich zahlreiche Häuser, die der Begradigung der ­Langen Straße zum Opfer fielen, erinnert die Vorsitzende Anita Oppermann. Die Straßenbaubehörde begründete den Umbau damit, dass der Verkehr Vorrang habe und fließen müsse.

Zigaretten gab es im Schuhhaus

In der Marktstraße 1 befand sich damals, nach dem Auszug des Postamts im Jahr 1926, im Erdgeschoss die Sparkasse, darüber hatte der Sparkassenleiter seine Wohnung. In der Langen Straße 62 konnten die Eldagser in die Gaststätte Der Raths Keller gehen, im Obergeschoss hatte der Magistrat, später die Stadtverwaltung der Stadt Eldagsen, sogar noch ihre Verwaltungsräume. Zwei Hausnummern weiter stand das Schuhhaus von August Sohns, in dem sogar zehn Zigaretten à fünf Pfennig gekauft werden konnten. Die Familie hat Eldagsen später aber verlassen. Und dann gab es auch noch das Gasthaus Schwarzer Bär, das jahrzehntelang der Familie Olpe gehörte, aber 1969 an die Stadt Eldagsen zum Abriss verkauft wurde. Familie Olpe übernahm dann den Berggarten.

Die „alte Schusterherberge“ war eines der wenigen Häuser, die beim Überfall der Tillyschen Truppen 1626 nicht verbrannte. Ebenfalls noch vielen aus Geschichten in Erinnerung: Das Friseurgeschäft von „Putzer“ Louis Müller oder das Haus des Tischlers Heinrich Lauenstein.

Die Post hatte Tradition

Bekannt ist Eldagsen auch für die lange Posttradition: An der Langen Straße wurde das Postamt 1929 neu gebaut, weil das bisher gepachtete Haus in der Marktstraße 1 zu klein geworden war.

Weil auch die neuen Flächen für den Bau neuer Postomnibus-Hallen zu klein wurden, kaufte die Post 1962 das Haus des Malers Sievers, um es abzureißen. Aus dem Postamt wurde am 30. Juli 1998 schließlich eine Postagentur und die Geschäfte konnten im Elektrogeschäft Baxmann bis zur Schließung am 30. März 2018 und heute im Rewe-Markt am Pfingstanger erledigt werden.

Der Bürgerverein verkauft ab sofort Karten mit alten Bildern der Häuser. Kosten: 2 Euro. Bestellungen sind an Telefon (0 50 44) 83 71 oder per Whatsapp an (01 51) 42 56 04 11 möglich.

Von Saskia Helmbrecht