Politik in Springe live auf dem Sofa verfolgen

Hin und wieder braucht es offenbar eine Pandemie, um in manchen Dingen für Bewegung zu sorgen: Im Februar sollen sich die Springer erstmals digital in eine politische Sitzung schalten können. Auf der Tagesordnung des Planungsausschusses am Dienstag, 23. Februar (18 Uhr): die Zukunft des Wertstoffhofs und dessen möglicher Umzug nach Eldagsen.

Geplant ist dann wie berichtet eine Hybridsitzung. Das heißt: die Politiker und – zum ersten Mal auch die Zuhörer – sollen sich sowohl vor Ort an der Sitzung beteiligen können als auch per Internet. Ziel sei, so wenig Leute wie möglich vor Ort in der Heimvolkshochschule zu haben, so Fachbereichsleiter Jörg Klostermann.

Auch der Sozialausschuss am Mittwoch, 17. Februar, soll hybrid stattfinden. Noch ist aber offenbar nicht ganz klar, ob dort schon das Publikum zugeschaltet werden kann.

Wer dabei sein will, muss sich über einen zuvor veröffentlichten Link über das Tool „Cisco Webex“ anmelden. „Grundsätzlich ist es unser Ziel, dass eine möglichst breite Öffentlichkeit an den Sitzungen teilnimmt“, sagt Klostermann. Weil in Corona-Zeiten eine Teilnahme vor Ort in großer Anzahl riskant ist, soll es nun also die digitale Alternative geben. Geprobt hatte die Politik das schon einmal intern – vergangene Woche im allerdings ohnehin nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss. Offen ist noch, ob die Zuhörer im Planungsausschuss nur zuhören können – oder auch mitreden. Die Plattform „Webex“ bietet eine Chatfunktion, über die etwa Fragen geschickt werden können.

Auch wer nicht per Webex dabei sein kann, könnte in den Genuss der Sitzung kommen: Man prüfe ebenfalls die Möglichkeit, so Klostermann, die Sitzung etwa über die bekanntere Plattform Youtube live zu übertragen. Dort könnte sie im Anschluss auch als Aufzeichnung verfügbar sein.

Will das aber jeder Zuhörer? Wer teilnehme, betont Klostermann, stimme „einer möglichen Filmaufnahme seiner Person zu“.

Verzichten wollte man auf die Sitzung nicht, so Klostermann – schließlich stünden wichtige Punkte auf der Tagesordnung: Neben dem Wertstoffhof geht es auch um den geplanten Aldi-Neubau an der Osttangente, die Lidl-Erweiterung oder um die Feuerwehrhauspläne in Altenhagen I und Alferde.

Der Sozialausschussvorsitzende Bastian Reinhardt hofft, bereits am 17. Februar Onlinezuhörer begrüßen zu können – trotz aller technischen Herausforderungen, etwa die Koordination von Wortmeldungen oder die Übertragung der Tagesordnung. Auf der stehe nämlich ebenfalls viel Wichtiges – etwa zu den Kita-Neubauten in Springe sowie Völksen oder Alvesrode und den Elternbeiträgen für die Tagespflege.

Von Christian Zett