Eldagsen

Es ist nicht nur irgendeine Brücke. Die marode Hallerbrücke zwischen Eldagsen und Hallerburg ist inzwischen zu einem Politikum geworden, das auch weite Teile der Verwaltung beschäftigt, konstatierte Bürgermeister Christian Springfeld während der Sitzung des Finanzausschusses. Die Politik gab für eine Lösung des Problems vorläufig grünes Licht.

Gesperrt wegen Einsturzgefahr

Wie berichtet, ist die Hallerbrücke kaputt. Weil sie einstürzen könnte, hat die Stadt die Querung über die Haller gesperrt. Ende November haben Unbekannte diese Sperrung aus Metall sogar aufgeflext, die Stadt hat Anzeige erstattet. Der Bedarf einer Brücke ist also da, konstatierte die Politik im Ausschuss. „Die Brücke wird dringend benötigt“, sagt Bürgermeister Christian Springfeld. Es gebe kaum einen Fachbereich in der Verwaltung, der sich gerade nicht mit dem Thema befasse. „Für mich steht außer Frage, dass da wieder eine Brücke hin muss.“ 150 000 Euro möchte der Bürgermeister deshalb, einem Antrag des Ortsrates Eldagsen folgend, in den Haushalt einstellen. Dabei hofft Springfeld auf eine Beteiligung der Nachbarkommune Nordstemmen, die habe bereits positive Signale in der Richtung gegeben. „Ziel soll sein, dass Springe keinesfalls auf der Summe sitzen bleiben soll“, so der Bürgermeister. Er plädiere dabei zu einer „pragmatischen Minimallösung“ mit einem Übergang, der nicht aufwendig in der Haller verankert aber dennoch sinnvoll nutzbar sein soll.

„Ein Schaden für das Fahrradnetz“

Der parteilose Uwe Lampe unterstrich die große Bedeutung des Bauwerks: „Die Brücke nutzen ganz viele Radfahrer.“ Wenn der Zeitraum der Sperrung zu lange dauere, „ist das ein Schaden für das gesamte Fahrradnetz der Stadt“. Lampe verlangte deshalb eine Behelfsbrücke für die Übergangszeit.

Heinrich Freimann (CDU) hatte eher ein Auge auf die Kosten eines Neubaus. In dem Zusammenhang fand er eine Lösung mit „Sperrvermerk und Berichtspflicht“ charmant. Das bedeutet: Bevor das Geld fließt, soll die Stadtverwaltung zunächst darlegen, was gemacht wird, was das kostet und wer sich an den Kosten beteiligt oder welche Fördermittel fließen. Unter diesen Bedingungen gaben die Mitglieder grünes Licht für die 150 000 Euro für die Brücke.

Von Ralf T. Mischer