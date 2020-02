Plastikmüll aus gelben Säcken fliegt immer wieder durch die Gegend

Gestorf

Gelbe Säcke, vom Winde verweht – für Hubert Telgmann aus Gestorf ist in der Gegend verteilter Müll ein großes Ärgernis. Bereits „ein laues Lüftchen“ reiche aus, um abgestellte gelbe Säcke auf die Straße zu wehen, wo sie oftmals von überfahrenden Fahrzeugen zerstört und vom Wind verteilt würden.

Sein Vorschlag: In ungenutzten O-Tonnen sollte Verpackungsmüll aufbewahrt werden. Denn: „Eine Tonne, die an der Straße steht, wird nicht weggeweht.“ Vor wenigen Wochen hatte die Abfallwirtschaft der Region Hannover Aha mitgeteilt, dass der Leerungsbetrieb der O-Tonne eingestellt wird (wir berichteten). Die letzte Leerung in Gestorf erfolgte Ende vergangener Woche. Anwohner, die eine Tonne mit dem orangenen Deckel nutzten, haben jetzt die Wahl: Entweder sie behalten ihre Tonne auf ihrem Grundstück oder lassen sie abholen und entsorgen. Zurückgegebene Tonnen sollen recycelt und zu Granulat verarbeitet werden. Das Rücknahmedatum der Tonnen ist in Gestorf für Mittwoch, 26. Februar, angesetzt.

Aus der Sicht Telgmanns sorgt der gelbe Sack nicht nur für die Verbreitung von Plastik in der Natur, sondern ist auch eine Verschwendung von Ressourcen. Denn die Entsorgung der kostenlos erhältlichen gelben Säcke sorge in der Region Hannover für zusätzlichen, nicht kompostierbaren Abfall. „Für Müll Müll produzieren“, für den Gestorfer ein sinnfreies Prinzip, das er aus seiner alten Heimat Hildesheim nicht kennt. Dort werde der gelbe Sack in Tonnen abgeholt.

„Unsere Welt vermüllt immer stärker durch Plastikverpackungen. Mithilfe der nutzlos gewordenen O-Tonnen könnte hier Abhilfe geschaffen werden, indem diese statt der gelben Säcke für die Entsorgung genutzt würden“, sagt Telgmann. Auf Dauer mache es keine Freude, den Müll anderer aufzusammeln und zu entsorgen.

Auch Rita Nickel, Chefin des Nabu Springe, stellt heraus, dass in ihren Augen „der Mülltourismus“ stetig zugenommen habe. „ Müll in den Grünflächen ist ein großes Problem“, der Nabu melde regelmäßig vermüllte Flächen an die Aha. Dabei sei es wichtig, dass sich das Bewusstsein der Verursacher ändere: „Der Müll muss dahin, wo er hingehört.“ Ob die O-Tonne als Ausgleich da helfen könne, sei unklar.

Im Springer Stadtgebiet sind nach Angaben des Abfallentsorgers Aha derzeit 1531 O-Tonnen im Umlauf. Das Angebot war 2011 zur Sammlung von Wertstoffen eingeführt worden. Doch das Konzept erwies sich als unrentabel: Bis zu 1,75 Millionen Euro Mehrkosten sind nach Einschätzung des Entsorgers entstanden.

