Springe

Dass die Stadt bisher auf die Vorlage der Planungen verzichtet habe, liege auch daran, „dass wir bisher überall etwas auf die Finger gekriegt haben, wenn wir neu bauen wollten“.

Dass SPD-Ratsherr und Fraktionschef Bastian Reinhardt das Ergebnis der Bauarbeiten nun kritisiert, zeige ihm, „dass man dort offenbar vom bisherigen Sparkurs abgewichen ist“, so Springfeld. Dazu muss man wissen: Hinter dem Konflikt um die Fünfhausenstraße steckt der größere Konflikt um die wiederkehrenden Beiträge: Die hatte die Politik mehrheitlich beschlossen – gefolgt von einer Ansage, möglichst kostengünstig zu bauen, um die Belastungen für Grundstückseigentümer niedrig zu halten. Das führte immer wieder zu Ärger, wenn die Stadt gerne eine Straße oder einen Bürgersteig erneuert hätte – und die Politik zur Zurückhaltung mahnte.

Der Streit gipfelte darin, dass sich Tiefbauamtschef Gerd Gennat Ende 2018 an die Politik wandte – mit den klaren Worten: „Ich verwehre mich dagegen, dass ich hier diffamiert werde.“ Und auch Springfeld betonte immer wieder, man werde sich nicht dafür entschuldigen, dass man nach Bedarf und technischem Stand plane und nicht nach kurzfristigen Kostenbetrachtungen.

Im Fall Fünfhausenstraße ist die Sache aber nicht ganz so einfach: Denn die Stadt selbst hatte hier von Anfang an nicht geplant, die Straße ordentlich auszubauen, wie sie es etwa an der Rosenstraße getan hat. Grund 1: Man wollte im Rathaus abwarten, ob sich nicht doch noch etwas tut auf den Flächen drumherum (Stichwort Innenstadtumbau und Rewe-Markt). Grund 2: Man sei froh gewesen, „über jede Fernwärmebaustelle, die wir nicht mitmachen mussten“, sagt Springfeld auch heute. Weil die Stadtwerke ihr Projekt in relativ kurzer Zeit durchziehen, schloss sich die Stadt nur in einigen Fällen mit eigenen Arbeiten an. Dort, wo sie es nicht tat – wie beim Pflaster an der Fünfhausenstraße – mussten die Stadtwerke einfach nur den alten Zustand der Straße so gut wie möglich wiederherstellen lassen. Trotzdem, sagt Springfeld, hätte die Politik natürlich etwas anderes beschließen können – das dann aber ja wiederum gegen ihre bisherige Aussage gestanden hätte, möglichst sparsam zu bauen. Nun könnte es auf ein Bekenntnis hinauslaufen, das der Bürgermeister der Politik abringt – sparen oder ausbauen?

Einig sind sich die Kontrahenten nur in einer Sache: Die gemeinsam geplante Bauabnahme von Stadt und Stadtwerken soll zumindest dort Nachbesserungen bringen, wo die Baufirma handwerkliche Fehler gemacht hat.

Wie viel das an der Gesamtoptik des Abschnittes ändert, bleibt bis dahin aber ungeklärt.

Von Christian Zett