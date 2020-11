Im Sommer war es das Gesprächsthema in der Stadt: das nach Bauarbeiten kreuz und quer verlegte Pflaster an der Fünfhausenstraße zwischen Marktplatz und Nordwall. Nach vielen Gesprächen steht fest: Die angestrebte Reparatur der gröbsten Schnitzer – in der Stadt heute als „Pflastergate“ bekannt – lässt noch einige Zeit auf sich warten.