Paar aus Springe hilft Opfern der Flutkatastrophe

Springe/Dernau

Dirk Nithammer hält seine Hand knapp unter der Brust. „So hoch stand das Wasser – im ersten Stock“, sagt der 40-jährige Springer. Er spricht von einem Fachwerkhaus in Dernau im Ahrtal, das bei der Flutkatastrophe schweren Schaden genommen hat. Als freiwilliger Helfer fährt Nithammer so oft es geht nach Dernau, um den Besitzer, der mittlerweile sein Freund geworden ist, beim Wiederaufbau zu unterstützen. Am Wochenende waren er und seine Lebensgefährtin Christine Dudics wieder dort – mit einem Lieferwagen voller Sachspenden, die auch dank eines Zeitungsartikels zusammenkamen.

Nithammer stammt aus dem Ruhrgebiet. Eigentlich wollte er in Nordrhein-Westfalen, seiner alten Heimat helfen. „Dann habe ich die Bilder aus dem Ahrtal gesehen und sofort gesagt: Wir müssen da runter“, erzählt er. Dudics erkundigte sich beim THW: „Die haben uns abgeraten und gesagt, man würde uns nicht durchlassen“, sagt die 33-Jährige. Das Paar ließ sich davon nicht abschrecken, packte sein Auto voll mit Werkzeug, Hygieneartikeln und Lebensmitteln und fuhr los.

Beim DRK nachgefragt

Bei einem Lager des Deutschen Roten Kreuzes fragten Dudics und Nithammer nach, wo Hilfe gebraucht wird. Ihnen wurden einige Orte genannt, „zufällig sind wir dann in Dernau gelandet“. Allerdings nicht direkt. In einem Nachbarort mussten sie das Auto abstellen, die letzten Kilometer gingen sie zu Fuß – schwer beladen und über eine Bergkuppe. „Oben hat uns eine Frau angesprochen, ob wir einen Mitfahrgelegenheit brauchen“, sagt Nithammer – die erste Erfahrung mit der großen Solidarität, die auch unter den Bewohnern der zerstörten Orte herrscht.

Die beiden Springer gingen durchs Dorf und boten ihre Hilfe an. Thomas, der Besitzer des Fachwerkhauses, nahm dankend an. „Er ist jetzt unser Schützling“, sagt Dudics. Mehr noch: „Er ist mein Freund geworden“, sagt Nithammer, der wegen eines Jobwechsels gerade einige Wochen frei hat – und so oft es geht, nach Dernau fährt, um zu helfen. Zuerst schlief er in einem Zelt, bald stellte ihm aber jemand eine Unterkunft zur Verfügung, inklusive Schlüssel – die nächste Erfahrung mit der Solidarität und dem Vertrauen, das die Opfer der Katastrophe ihren Helfern entgegenbringen. Vielleicht auch deswegen sagt Nithammer: „Jedes Mal, wenn ich dort wegfahre, habe ich ein schlechtes Gewissen.“

In Dernau sei man schon recht weit, „aber es laufen noch die Entkernungsarbeiten. Das ist ein Endlosprojekt“, sagt Nithammer. Und: „Die Zeit drängt, der Winter steht vor der Tür.“ Material und Werkzeuge seien knapp: „Vor allem OSB-Platten und Bauholz in allen Formen und Größen werden gebraucht“, sagt der 40-Jährige. Vor allem Bautrockner seien Mangelware.

Springer helfen Springern

Weil Dudics als Mutter von drei Kindern nicht so viel mit anpacken kann wie sie gerne möchte, kümmert sie sich von Springe aus darum, das aufzutreiben, was in Dernau gebraucht wird. Über Aufrufe im Freundes- und Bekanntenkreis oder in soziale Netzwerken. So kam auch der Kontakt zu Dennis Kalz aus Springe zustande, der unter anderem eine große Tischkreissäge spendete. Kalz nahm auch Kontakt zu einem Springer Autohändler auf, der den Helfern übers Wochenende einen Lieferwagen zu einem günstigeren Tarif überlässt.

Über einen Artikel wurde Dudics zudem auf die Spendensammlung von Heinrich-III-Wirt Stefan Maus aufmerksam. Der erklärte sich bereit, mit einem Teil des gespendeten Gelds den Lieferwagen zu finanzieren und hat überdies noch jede Menge Sachspenden gesammelt, die Dudics und Nithammer mitnahmen. Die Zahl der freiwilligen Helfer im Flutgebiet ebbe ab, sagt Nithammer. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit zu helfen“, sagt Dudics, „von den Institutionen werden die Leute allein gelassen.“ Die Arbeit sei anstrengend, „aber es macht Spaß, weil man nette Leute um sich hat und sich gegenseitig motiviert.“

Von Jan-Erik Bertram