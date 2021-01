Der Wertstoffhof in Springe könnte nach Eldagsen auf das Regiobus-Gelände verlegt werden. Das geht Gerüchten zufolge aus Plänen des Betreibers Aha hervor, die von der Regionspolitik aufgefordert wurde, den Platz zu modernisieren. Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich hält davon jedoch gar nichts.

Der Wertstoffhof an der Oppelner Straße gilt als zu klein und veraltet. Doch Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich will an dem Standort festhalten. Quelle: foto: Ralf T. Mischer (Archiv)