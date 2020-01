Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich spricht klare Worte

Springe

Seine Jahre als Ortsbürgermeister sind gezählt: Kernstadt-Repräsentant Karl-Heinz Friedrich hat bereits angekündigt, bei den Kommunalwahlen im Herbst 2021 nicht wieder anzutreten. Eine Amtszeit ist ihm genug. Zahlreiche Pläne für die verbleibenden 22 Monate hat er aber noch und ist weiterhin für klare Worte zu haben.

Vom zusätzlichen S-Bahn-Halt an der Deisterpforte hält Friedrich auch nach all den Gesprächen, die er zuletzt zu dem Thema geführt hat, nicht viel: „Ich sehe nichts Gutes in dem Ding“, sagt der Christdemokrat, den es nicht juckt, wenn er mit dieser Meinung innerhalb der eigenen Partei aneckt.

„Standort falsch gewählt“

Er habe sehr viele Bürger gefragt, wie sie zu dem geplanten Bahnhof stehen: „Machen Sie sich gerne auch die Mühe. Sie werden kaum Befürworter finden.“ Die Prognose von 1500 zusätzlichen Pendlern pro Tag zweifelt er stark an und hält außerdem den Standort für falsch gewählt: „Ein paar Meter weiter bei Schaper und Hunke, das wäre eine Option. Da könnten wir auch so viele Parkplätze errichten, dass das Zusteigen für Nutzer aus Hameln attraktiv wäre. Und aus Dahle und Altenhagen könnte man mit dem Fahrrad hinkommen.“

Stattdessen würden die Planer in Kauf nehmen, dass der Druck in den schon jetzt zugeparkten Straßen in Haltestellennähe größer werde und auch Besucher des Neuen Friedhofs leer ausgehen. Noch ein Manko aus seiner Sicht: die Fußgängerbrücke am Bahnhof, die zum schnellen Gleisüberqueren im Gespräch ist. „Dafür müssten etliche alte Bäume gefällt werden. Das ist doch auch kein Gewinn.“

Busverbindung statt Haltepunkt

Statt des neuen Haltepunkts solle lieber eine Busverbindung geschaffen werden, die den Großen Graben an den öffentlichen Personennahverkehr anschließt. Denn dieses Neubaugebiet sei bislang außen vor.

Einen Steinwurf vom S-Bahn-Stopp entfernt könnte das erhoffte nächste Neubaugebiet in der Kernstadt entstehen. Wieder überwiegt bei dem früheren Polizisten und Kontaktbeamten der Zweifel: Bei dem heutigen Acker neben dem Neuen Friedhof handele es sich um eine alte Müllkippe: „Ganz ehrlich: Da will doch niemand wohnen.“ Sein persönlicher Favorit bei der Flächenentwicklung ist ein Feld neben dem Autohaus Mensenkamp an der Eldagsener Straße, unweit der B 217. Weil erst die Grundstücke gekauft und anschließend der Bebauungsplan erstellt werden muss, werde es aber keinen zeitnahen Spatenstich geben, bedauert der Christdemokrat. „Auch 2020 wird das nach meiner Einschätzung leider nichts mehr.“

Genervt von langen politischen Abläufen

Überhaupt: Der Ortsbürgermeister, der sich mit viel Zeitaufwand in seinen ehrenamtlichen Job reinhängt, ist zunehmend genervt von der Politik beziehungsweise den langwierigen politischen Abläufen. Er sei „ja eigentlich der Typ, der Dinge von heute auf morgen verändern möchte“.

Das Wort „Wähler-Verarsche“ benutzt er, wenn die Sprache auf das SPR-Kennzeichen kommt. Dass sich seine CDU nicht jetzt zur Einführung bekannt hat, sondern lieber ein Bonbon für den nächsten Wahlkampf in der Tasche haben wolle, sei keinem Bürger verständlich zu machen. Ihn lasse auch das Gefühl nicht los, dass etliche Regionspolitiker den Springern den neuen S-Bahn-Halt als Geschenk fürs verlorene Krankenhaus zuschieben wollen. Friedrich deutlich: „Bei solchen Sachen schwillt mir der Kamm.“

Da könnte der Eindruck entstehen, Friedrich säße resignierend da und bezeichne das vergangene Jahr als Desaster. Ist aber nicht so. „Es war sehr positiv“, blickt Friedrich zurück. Die Zusammenarbeit mit den Ortsratsmitgliedern sei gut, auch mit der Stadtverwaltung laufe es meistens rund: „Da lässt sich sehr viel auf dem kurzen Dienstweg klären.“

Highlight war der Neujahrsempfang

Seine Highlights in 2019 waren die Premiere des Neujahresempfangs (wird am 15. Februar wiederholt), die Einweihung des neuen Park-and-Ride-Parkplatzes am Bahnhof und der Bau einer festen Bühne im Rathauspark – ein Projekt, das der Ortsrat nach mehreren vergeblichen Anläufen in den Vorjahren aus eigener Kraft geschultert hat.

Friedrich freut sich, dass das Schützenfest gerettet und auf den Burghof zurückgeholt werden konnte. Die grunderneuerte Fünfhausenstraße und Rosenstraße sähen schick aus, auch der Neubau von mehreren Wohnblöcken in der Kernstadt sei gelungen.

Dann ist da noch das Buswartehäuschen, das von der (nicht mehr existierenden Haltestelle Industriestraße) ans Einkaufszentrum Osttangente versetzt werden konnte. Mehrere Ruhebänke wurden aufgestellt, Behindertenparkplätze geschaffen und von Ortsratsgeld Beton-Blumenkübel gekauft, die zur Verschönerung der Innenstadt beitragen sollen.

Deutlich schöner könnte es an den Wertstoffinseln in der Kernstadt aussehen. Der Platz an der Friedrich-Bähre-Straße sei häufig vermüllt. Ändern könne sich das aber nur, wenn mehr Bürger begreifen, dass sie für Schandflecke wie diesen verantwortlich sind. Wer es schön haben wolle, müsse Orte auch schön hinterlassen und manchmal anpacken, statt zu meckern.

Von Marita Scheffler