Noch mehr Windräder vor Gestorf

Bennigsen/Gestorf

So richtig glücklich schienen die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses nicht. Trotzdem stimmten sie in der Ausschusssitzung mehrheitlich dafür, dass am Medefelder Berg eine Konzentrationsfläche für Windkrafträder entsteht. 310 Hektar sollen dort zusätzlich ausgewiesen werden.

Gestorf wird dann fast von Windrädern umzingelt. Schon jetzt seien 270 Grad belegt, wirkte der FDP-Regionsabgeordnete Klaus Nagel, der in Gestorf wohnt, etwas ratlos. Auch für Bennigser wird der Blick gen Süden nicht schöner – zumal die neuen Anlagen durchaus 200 Meter hoch werden könnten.

Andererseits hat die Stadt Springe keine andere Wahl, als irgendwo ein Gebiet auszuweisen, verdeutlichte der Landschafts- und Freiraumplaner Georg Seibert aus Hameln, der sich im Auftrag der Verwaltung umfassend ins Thema eingearbeitet hat. Die Vorlage für die gestrige Ausschusssitzung umfasst 320 Seiten. Seibert versuchte, den Politikern in einem Vortrag die wichtigsten Punkte weiterzugeben.

Seine Botschaft: Nur wenn die Stadt plant und einige Flächen für Windkraftnutzung ausweist, kann sie Schranken setzen. Eigentlich müsste sie 7,35 Prozent der zur Verfügung stehenden Fläche „freigeben“. Das entspricht 365 Hektar. Dass es im Stadtgebiet schon etliche Anlagen gibt, zählt dabei nicht.

Etwa zehn Bereiche im Stadtgebiet würden laut Untersuchung infrage kommen. Einige sind jedoch zu klein, andere liegen so, dass die Kulturdenkmäler Jagdschloss, Kaiserallee oder die Klöster Wülfinghausen und Wittenburg stark beeinträchtigt werden würden. Am Ende sei nur noch der Medefelder Berg geblieben, auf dem bereits 14 Windräder stehen. Die Erweiterung ist in nördliche und westliche Richtung, entlang der Hochspannungsleitung, vorgesehen, so Seibert. Bei der Abstimmung zur Flächennutzungsplanänderung enthielt sich Nagel, Arnd Bachmann von der AfD stimmte dagegen.

