„Es gab eigentlich nichts, was wir nicht schon wussten“, sagt Bennigsens Freibadchefin Martina Riemer. „Es gibt also aus unserer Sicht keine bahnbrechenden Neuigkeiten.“ Das Gutachten empfiehlt zum Beispiel eine engere Zusammenarbeit zwischen den drei Freibädern und dem Hallenbad. Debus schlägt daher vor, eine Bäder Card anzubieten, mit der Besucher alle Einrichtungen nutzen können – dafür müssten überall aber auch dieselben Preise gelten. „Das will eigentlich keiner. Es ist unklar, wie das praktikabel sein soll. Ich sehe das als massiven Aufwand“, betont Riemer.

Kritisch sieht sie auch den vorgeschlagenen Personalpool an Beckenaufsichten, die bei Bedarf untereinander Dienste übernehmen könnten. „Woher sollen wir dieses Personal haben, in Eldagsen sind das außerdem teilweise lokale Kooperationen wie etwa mit der DLRG. Hinzu kommt, dass alle Bäder unterschiedlich organisiert sind – das Hallenbad wird seit Kurzem von den Stadtwerken betrieben, bei den Freibädern in Altenhagen I und Eldagsen haben jeweils Trägervereine das Sagen; in Bennigsen ist es eine gemeinnützige GmbH.

Dass ein enger Austausch durchaus sinnvoll ist, stellt Riemer nicht infrage. Die Konzepterstellung mit der Firma habe ganz klar dazu geführt, dass sich die Betreiber angenähert hätten. Von dem Konzept an sich sei Riemer aber enttäuscht. Die Ergebnisse seien wenig konkret.

Diesen Eindruck bestätigt auch Klaus Meyer, Vorsitzender des Waldbadvereins. „Wir haben uns etwas anderes davon erhofft.“ Dass es in der Einrichtung in Altenhagen I akuten Sanierungsbedarf gibt, sei lange bekannt. Der Verein hatte gehofft, das Konzept als Basis für Förderanträge nutzen zu können. „Das sehe ich jetzt gar nicht.“ Und: Für dieses Jahr sei es ohnehin zu spät, finanzielle Unterstützung zu bekommen, weil die Anträge bis September gestellt werden müssten, sagt Meyer. In dem Konzept stünde nichts über eine mögliche Finanzierung. „Wir haben damit nichts gewonnen und sind keinen Schritt weiter.“ Und er glaubt nicht, dass das Waldbad für die kommenden Jahre wieder eine Sondergenehmigung erhält. „Wir müssen unbedingt Nägel mit Köpfen machen, es muss was passieren.“

Eine einheitliche Bäder Card einzuführen, sei sinnlos, schließt sich Meyer seinen Kollegen an. Die Eintrittspreise seien untereinander nicht vergleichbar.

Deutliche Worte findet auch Eldagsens Freibadchef Klaus-Jürgen Michel. „Alles nichts Neues“, sagt er. Es müsse geklärt werden, welche mögliche Investitionen man sich in den Orten leisten will und kann. Auch er möchte keine Bäder Card: „Dadurch müssten einige auf Einnahmen verzichten, andere müssten höhere Preise nehmen.“ Das Einsparpotenzial durch gemeinsame Maßnahmen, das Debus auf gut 10 000 Euro im Jahr schätzt, sei vergleichsmäßig gering. Die Unterschiede fingen da schon beim Einkauf an – in Eldagsen etwa ist der Kiosk verpachtet. „Wenn man sowas macht, müsste man ganz viel vereinheitlichen.“ Und weil in Eldagsen viele Ehrenamtliche im Einsatz seien, etwa von der DLRG, sei das doch schon ein großes Einsparpotenzial.

Noch relativ neu im Boot sind die Stadtwerke, die das Hallenbad betreiben. Geschäftsführer Marcus Diekmann begrüßt zunächst einmal den Vorschlag einer engeren Kooperation. Einen gemeinsamen Pool an Mitarbeitern zu schaffen, sei aus seiner Sicht eine „spannende Idee“. Problematisch könne das aber sein, weil die vier Bäder eine unterschiedliche Saison hätten. „Ich wäre zum Beispiel dafür, ein digitales Bezahlsystem für alle zu installieren, um die Kassiertätigkeiten zu reduzieren.“

Am 9. September wird der Sportausschuss über das Konzept politisch beraten.

Von Saskia Helmbrecht