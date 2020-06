Vereine müssen wieder Gebühren für Sportstättenzahlen – aber es gibt Entlastungen

Springe

Nach siebenmonatiger Pause will die Stadt wieder Sportgebühren einführen: Ab August sollen Vereine erneut für die Nutzung von Turn- und Mehrzweckhallen zahlen. Es gibt allerdings Erleichterungen: Kinder- und Jugendgruppen bleiben auch künftig befreit, die Aufschläge für Buchungen am Wochenende oder in den Ferien entfallen, und in der Karwoche (Ostern) sind die Hallen künftig nicht mehr geschlossen.

Hallen erhalten Corona-Finanzhilfe

Die Sportvereine erhalten außerdem eine kleine Corona-Finanzhilfe: Für die Zeit, während der die Arbeitsgruppe über das neue Gebührenmodell debattiert hat, gilt eine Zahlungspause, sagt Gabriele Tegtmeyer, die zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Das heißt: Von Anfang Januar bis Ende Juli werden keine Rechnungen geschrieben und so die Vereinskassen etwas entlastet.

Der Arbeitskreis mit dem Namen „Runder Tisch Sport“ hat bei seinen Treffen einen Kompromiss ausgearbeitet. Tegtmeyer: „In konstruktiver Runde wurden verschiedene Vorschläge diskutiert und teilweise auch wieder verworfen sowie Fragen geklärt, die die Vereinsvertreter auch mit anderen Vereinsvertretern rückgekoppelt hatten.“ Sie erwähnt auch: Der Sportring Springe hätte gerne noch mehr erreicht – aus seiner Sicht wäre nur eine komplette Abschaffung der Zahlungen der große Wurf gewesen. „Er sieht aber durchaus in der Neufassung eine Verbesserung“, so Tegtmeyer.

Erleichterungen bei annähernd gleicher Miethöhe

Die Höhe der Miete bleibt ähnlich wie bislang, es gibt aber einige Erleichterungen. Pro Sporthalle (was bei den größeren Hallen einem Drittel beziehungsweise der Hälfte entspricht) liegen die Kosten weiterhin bei 2,50 Euro je Stunde. Das gilt nun auch fürs Wochenende und die Ferien – bisher fielen dann 5 Euro an. Außerdem ist es ab dem Sommer möglich, auch nur eine Umkleidekabine zu buchen: Auch die kostet zwar 2,50 Euro je Stunde, die Reinigung ist aber günstiger (4 Euro statt 15 Euro bei großen und 8,50 Euro bei kleinen Hallen).

Für das Nutzen von Sportplätzen fallen weiterhin 910 Euro pro Jahr an. Aber die Frage, ob drinnen für die A-Jugend gezahlt werden muss – einige Spieler sind dann bereits erwachsen – fällt weg: Auch die älteste Jugendmannschaft ist gebührenfrei.

Vorgestellt werden die neuen „Miet- und Benutzungsbedingungen für Sportstätten und die sportliche Nutzung von Mehrzweckhallen in der Stadt Springe“ jetzt im Sportausschuss.

Vergabe ab August nur noch online

Wer Hallenzeiten buchen möchte, macht das künftig online: Diesen Wunsch der Sportvereine hat die Stadtverwaltung jetzt umgesetzt. Vertreter aller Sportvereine im Stadtgebiet lernen bei Schulungen in der nächsten und der übernächsten Woche, wie sie ihre bisherigen Zeiten und allgemeine Daten ins System einpflegen und was bei Änderungen oder Sonderveranstaltungen wie Turnieren beachtet werden muss.

Gelten soll das neue System allerdings erst nach den Sommerferien: Der Start ist für die zweite Augusthälfte geplant. „Es gilt dann ausschließlich. Wir können nicht zweigleisig fahren“, stellt Stadt-Mitarbeiterin Gabriele Tegtmeyer klar.

Die Schulungen finden an vier Abenden in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums statt – wegen der Corona-Regeln dürfen pro Termin maximal 20 Vereinsvertreter anwesend sein.

Von Marita Scheffler