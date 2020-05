Neue Regelung bei der Tafel stößt auf Kritik

Springe

Zwei Wochen war die Ausgabestelle der Tafel geschlossen – wegen Corona. Mittlerweile gehen die Waren wieder an die Kunden der Einrichtung. Allerdings ganz anders als sonst. Das ruft bei den Bedürftigen Kritik auf den Plan. Aber nicht nur. Es gibt auch ausdrückliches Lob an die Adresse der Ehrenamtlichen. Eine Übersicht über die aktuelle Situation.

„Ich möchte den Tafelmitarbeitern meinen ausdrücklichen Dank dafür aussprechen, dass sie diese riskante Arbeit während der Quarantäne-Zeit ehrenamtlich machen“, sagt Tafelkundin Olga Kraus. Ihr sei während des zweiwöchigen Lockdowns der Einrichtung klar geworden, wie wichtig die Arbeit der Ehrenamtlichen für sie persönlich sei. Um in Zeiten der Corona-Ansteckungsgefahr wieder Lebensmittel verteilen zu können, hat die Tafel nach den zwei Wochen die Lebensmittelausgabe neu organisiert. Mit der Folge, dass einige Tafelkunden die neue Praxis zum Teil kritisieren.

Kein Aussuchen mehr möglich

„Bis dato konnten sich Kunden am Tresen ihre Waren aussuchen – nun stellen wir ihnen die Waren in grünen Behältern in Form ausgewählter Produkte bereit“, erläutert Tafel-Chef Uwe Lampe. Auf die Weise könne gut der Abstand zwischen Kunden untereinander aber auch zwischen den Tafel-Helfern eingehalten werden.

Pro Kiste zahlen Kunden 3 Euro, der Warenwert liege meist bei 40 Euro. Dennoch gebe es Kritik, weil Kunden nicht immer das bekämen, was sie sich wünschten. Etwa Spargel. „Damit können nicht all unsere Kunden etwas anfangen“, sagt der Tafelchef. In dem Fall bittet Lampe die Lebensmittelabholer, die Ware nicht wegzuwerfen, sondern in einen dafür vorgesehen Behälter unter dem Carport an der Jägerallee zu stellen. „Natürlich gibt es Kunden, die meckern. Dann dauert es eine Zeit, die wir uns nehmen, und dann verstehen sie das.“

Vielfältiges Angebot

Olga Kraus hat nie zu denen gehört, die meckern. „Alte und junge Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich, um unsere Leben zu erleichtern“, sagt sie. Und freut sich über den für jeden Kunden bereitgestellten Inhalt der Lebensmittelkästen: „Einmal pro Woche erhalten wir eine Kiste mit Kartoffeln, Obst und Beeren, Gemüse, Milch- und Fleischprodukten, Fisch, Brot und Brötchen, Reis oder Nudeln, Marmelade, Konserven, Süßigkeiten, Kräutern und sogar Blumen“, zählt sie die Vielfalt des Angebots auf. „Wie schön, die fürsorglichen und freundlichen Gesichter der Helfer und zufriedenen Menschen zu sehen, die dankbar Hilfe annehmen!“

Hilfe, die offenbar nicht immer nur Lob, sondern zuweilen auch Kritik der Kunden auf den Plan ruft. Kraus glaubt, dass das auch darauf zurückzuführen sein könne, dass „nicht alle Kunden“ verstünden, dass die Tafel „kein kostenloses Lebensmittelgeschäft“ sei, „sondern eine Organisation, die mit gespendeten Produkten unterstützt“. Die Quantität und Qualität der Produkte hänge nicht immer von den Mitarbeitern ab, stellt sie klar.

Die Ausgabestelle der Tafel an der Jägerallee hat dienstags und freitags von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet. Tafelkunden müssen nachweisen, dass sie bedürftig sind, um die Lebensmittel zu nutzen. Das Haltbarkeitsdatum der Produkte ist meist abgelaufen, sie sind aber noch genießbar. Sie werden meist von Supermärkten oder etwa Bäckereien zur Verfügung gestellt.

