Erst diese Woche im Finanzausschuss kam das Thema am Rande wieder auf den Tisch. Und führte bei Springfeld zu der Erkenntnis: Offenbar gibt es Informationsbedarf.

Dienstleistung statt Bauprojekt

Dass die geplanten Kitas in Bennig-sen, Völksen oder Alvesrode und Springe auf den Baulisten fehlen, habe einen einfachen Grund: „Es sind keine Bauprojekte, sondern Dienstleistungen.“ Die Stadt baue die neuen Kitas nicht selbst, sondern suche externe Bauherren und Betreiber.

Auch das ist nicht immer ganz leicht: So waren gerade zwei europaweite Ausschreibungen für die neue Kita am Hallenbad in der Kernstadt gescheitert: Es habe zwar Interessenten gegeben, so Springfeld, diese seien aber an formalen Vorgaben gescheitert. Nun soll das Pro-blem anders gelöst werden: „Wir laden alle Interessenten zu Gesprächen ein.“ Am Ende stehe eine sogenannte Verhandlungsvergabe, bei der die Stadt von mehreren Bietern Angebote einholt und sich für das beste entscheidet – ohne formelle Ausschreibung.

Durch die Probleme verzögert sich auch die Zeitplanung – statt im Sommer 2021 wird der Standort allerfrühestens im August 2022 eröffnet – doch auch das könnte nicht mehr klappen.

Früher solle es am Standort Bennigsen losgehen: Die Peter-Härtling-Schule sei momentan „die schnellste Alternative“. Sobald die städtische Förderschule im kommenden Sommer schließt, „sollen schon die Handwerker bereit stehen“ und das Gebäude umbauen. Per Ausschreibung will die Stadt einen Träger für die Einrichtung suchen. Selbst wolle man nicht übernehmen, so Springfeld.

Betreiber soll auch Bauherr sein

Apropos Ausschreibung: Die soll auch im Bereich Völksen/Alvesrode ihren Weg gehen. In Völksen gebe es momentan „mehrere potenzielle Grundstücke“, so der Bürgermeister. Möglich sei aber auch nach wie vor, wie von der Politik gewünscht, stattdessen nach Alvesrode zu gehen und dort zu bauen: „Das möchte ich bewusst offen halten.“ Man wolle in jedem Fall – wie in Springe – einen Betreiber und Bauherrn aus einer Hand für die Kita suchen.

Von Christian Zett