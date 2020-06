Springe

2,5 Millionen Euro hat der Neubau damals gekostet. 18 Jahre nach der Eröffnung bekommt das E-Center an der Osttangente nun eine Generalüberholung: Bis Anfang August wird der Markt aufwendig umgebaut – und mit diversen technischen Neuerungen versehen. Dafür wird der Markt sogar dreieinhalb Tage lang komplett geschlossen.

Ausgangspunkt des Großprojekts waren laut Marktleiter Matthias Koch die in die Jahre gekommenen Kälteanlagen: Kühlschränke, Tresen und Tiefkühler sollen gegen umweltfreundliche Modelle mit Türen getauscht werden. Weil die mehr Platz benötigen, muss im Markt umgeräumt werden. „Und dann haben wir gesagt: Wir fassen gleich alles an“, erklärt Koch. In den kommenden Wochen werden nicht nur alle Abteilungen saniert und mit neuen Regalen versehen – auch der Kassenbereich wird komplett umgestaltet. Künftig soll der Markt sechs normale und vier sogenannte Self-Checkout-Kassen haben. An Letzteren können Kunden die Ware ohne Mitarbeiter selbst scannen und bezahlen.

Außerdem führt das E-Center das sogenannte Easy-Shopper-System ein: Mit 36 speziell ausgerüsteten Einkaufswagen soll für die Kunden der Umweg über das Kassenband wegfallen. Die Waren kommen direkt am Regal in die Einkaufstaschen und werden über ein System am Wagen gescannt und auf einem Tablet angezeigt – samt Preisen. Wer mag, kann per Kreditkarte gleich bezahlen – alle anderen nutzen spezielle Easy-Shopper-Kassen. Kunden können außerdem per App erstellte Einkaufslisten ebenfalls direkt auf das Tablet am Wagen übertragen. Ein Hilfeknopf ruft einen Mitarbeiter zur Beratung herbei. Koch betont, durch die neue Technik würden keine Arbeitsplätze abgebaut: „Wir wollen weiter auf die intensive Beratung der Kunden setzen.“ Der Betriebsrat des Markts sei in die Umstellung eingebunden. Momentan läuft im Markt unter anderem der Umbau bei den Milchprodukten. Der Wein- und Sektbereich soll in diesen Tagen fertig werden. Im Anschluss folgt der Getränkemarkt. „Dafür lagern wir das Mehrwegsortiment eine Woche lang auf den Parkplatz aus, beim Einweg haben wir dann eine begrenztere Auswahl“, sagt Koch. Auch die Fleisch- und Wursttheke wird komplett erneuert und verlängert – auf insgesamt zwölf Meter. „Dann haben wir die längste Bedientheke im Umkreis von 30 Kilometern“, sagt der Marktleiter. Neue Sortimente soll es hier ebenfalls geben – etwa sogenanntes Dry-Aged-Fleisch. „Die Nachfrage nach Biofleisch und hochpreisiger Ware nimmt zu – klassisches Schweinefleisch geht zurück“, hat Koch beobachtet. Der Umbau des Bereichs dauert etwas länger – ab 25. Juli ist die Theke nicht verfügbar. Sie öffnet erst knapp zwei Wochen später wieder – gemeinsam mit dem Rest des Markts.

Denn der schließt am Sonnabend, 1. August, um 13 Uhr komplett – und macht dann erst am Donnerstag, 6. August, um 7 Uhr wieder auf. Während der Rest der Arbeiten im laufenden Betrieb erfolgt, werden in der Schließzeit Projekte wie der neue Kassenbereich und ein neuer Fußboden beim Obst und Gemüse erledigt.

Bis es wieder losgeht, will das E-Center die Kunden mit speziellen Baustellenangeboten durch die Umbauphase begleiten. Wie teuer das gesamte Bauprojekt ist, wollte Koch auf Anfrage nicht kommentieren.

