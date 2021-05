Eldagsen

Die Stadt Springe und die Gemeinde Nordstemmen wollen den Neubau der Brücke über die Haller zwischen Eldagsen und Hallerburg schnellstmöglich über die Bühne bringen: „Am liebsten noch in diesem Jahr“, sagte Springes Bürgermeister Christian Springfeld jetzt im Online-Ortsteilforum Eldagsen. Eine konkrete Zusage könne er aber nicht geben.

Da die Brücke, eine wichtige Querung für Fußgänger und Radfahrer, zwei Kommunen verbinde, teilten sich beide auch die Planung und die Kosten für das neue Bauwerk – das alte war zum Jahreswechsel auf Empfehlung der Region Hannover abgerissen worden, weil Einsturzgefahr bestand. „Wir haben guten Kontakt zur Gemeinde Nordstemmen“, sagte Springfeld. Springe sei gemeinsam mit der Region nun dabei, die nötigen Genehmigungen für den Neubau zu bekommen. Das sind einige, denn der Standort befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet, „aber da sieht es schon ganz gut aus“, betonte Springfeld.

Wegerechte müssen eingerichtet werden

Da die Brücke und die Wege dahin sich auf privaten Grundstücken befinde, „müssen noch Wegerechte eingerichtet werden“, erklärte Springfeld, „das frisst gerade Zeit“. Die Brücke müsse aber für die Öffentlichkeit erreichbar sein, „wenn sie mit öffentlichen Mitteln gebaut wird“. 150 000 Euro sind für den Neubau im Springer Haushalt für dieses Jahr eingestellt.

Diverse Brückenkonstruktionen hätten sich die Planer bereits angeschaut, der Neubau müsse, wenn alle Voraussetzungen geschaffen seien, aber noch ausgeschrieben werden. „Da ist das Nadelöhr“, sagte Springfeld. Denn im Tiefbauamt sei das Personal knapp – und etliche Großprojekte mit höherer Priorität seien derzeit in Arbeit. „Wir hoffen, dass wir von den großen Projekten immer wieder mal Zeit abknapsen können“, sagte Springfeld.

Land ist für Bau von Radweg zuständig

Eldagsens Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf ist mit dem Fortschritt zufrieden: „Es hört sich alles verdammt gut an. Auch dass man so ein Projekt gemeindeübergreifend stemmen kann.“ Die alte Hallerbrücke war 1913 erbaut worden und war nicht nur die kürzeste, sondern auch die sicherste Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen Eldagsen und Hallerburg. Die einzige Alternative ist der Weg über die Landesstraße zwischen Eldagsen und Alferde – die über keinen Radweg verfügt. Auch das war ein Thema im Ortsteilforum. Das Land wäre zuständig, will aber keinen Radweg bauen. Es würde der Stadt jedoch keine Steine in den Weg legen. „Wenn wir uns als Stadt sinnvoll einbringen können, machen wir das gerne“, sagte Springfeld. Das Hauptproblem sei bislang aber, die Grundstückseigentümer entlang der Strecke zu überzeugen, Teile ihrer Grundstücke für den Radweg zu verkaufen. „Wenn das nicht klappt, geht es nicht weiter“, sagte Rohlf.

Von Jan-Erik Bertram