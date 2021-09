Die Initiative Belinga hat für die geplante Natur-Kita ein Grundstück in Aussicht. Der geplante Waldkindergarten mit Begegnungscafé könnte in der Näher der Deisterhütte entstehen. Bei einer Auftaktveranstaltung mit Lagerfeuer und Spielen am Lutherheim stellten die Organisatorinnen Sarah Rosenow und Meike Darnstädt ihr Konzept vor.