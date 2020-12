Der Rat in Springe wird am Donnerstag tagen. Es gebe ein Hygienekonzept mit Maskenpflicht und Lüften – und bei einem Inzidenzwert von 66,8 sei die Corona-Lage in der Stadt noch entspannter als in anderen Teilen des Landes. Daher gebe es keinen sachlichen Grund für eine Absage, so Bürgermeister Springfeld.