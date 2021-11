Nächster Schritt für Waldbad-Sanierung in Altenhagen I

Altenhagen I

Bis die Bagger rollen, dürfte noch einige Zeit vergehen – ein weiterer Schritt für die Sanierung des Waldbads ist aber getan. Die Stadt hat die Planungsleistung für die Sanierung jetzt ausgeschrieben, bestätigt Fachbereichsleiterin Hanna Sander.

Entwurf und Kosten im Blick

Aufgrund des hohen Gesamtauftragsvolumens muss aber europaweit nach möglichen Bewerbern gesucht werden. Sander geht daher davon aus, dass die Ausschreibung, die mit der Auftragsvergabe endet, im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird. Ausgeschrieben ist aber zunächst nur die Planung, genauer: die Leistungsphasen eins bis drei. „Ich bin aber zuversichtlich, dass sich Interessierte melden werden“, so Sander. In diesem ersten Schritt geht es also um die Grundlagenermittlung, die Vorplanung und Kostenschätzung sowie die Entwurfsplanung und Kostenberechnung.

Geplant ist, dass sich mindestens drei Bewerber melden, die aufgefordert werden sollen, ein Angebot abzugeben. Ein Vertragsbeginn wäre dann am 1. April möglich. Schlusstermin für den Eingang der Angebote ist am 26. November, 11 Uhr.

Allein die Kosten für ein Technikgebäude, ein Edelstahlbecken und die Wassertechnik werden auf rund 2 Millionen Euro geschätzt. Für die Sanierung des Waldbads soll außerdem ein Förderantrag über die sogenannte „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung“ (kurz: ZILE) des Landes Niedersachsen gestellt werden. Der Förderantrag muss bis zum 15. September 2022 beim Amt für regionale Landesentwicklung eingereicht werden.

Waldbad kämpft ums Überleben

Die beauftragte Machbarkeitsstudie, die das Ingenieurbüro wbv-technologie aus Köthen erstellt hat, war pünktlich zum 31. Mai fertig geworden. Die Studie, deren Kosten Waldbad-Verein, Stadt und Ortsrat untereinander aufteilten, zeigt auf, was finanziell und technisch möglich ist. Denn das Waldbad kämpft schon länger ums Überleben: Wegen veralteter Technik gab es zuletzt immer nur kurzfristige Ausnahmegenehmigungen für den Badebetrieb.

In der Studie wird empfohlen, ein Schwimmbecken aus Edelstahl mit einer Wasseraufbereitungsanlage für das Becken zu installieren. Die Wasseraufbereitungsanlage müsste dann in einem Technikgebäude untergebracht werden – diese Erkenntnisse finden sich nun auch in der Ausschreibung wieder.

Für die Beseitigung des Abwassers aus den sanitären Anlagen schlägt das Ingenieurbüro außerdem vor, eine Kleinkläranlage zu errichten, da kein Kanalanschluss an das öffentliche Netz vorhanden ist. Im Haushalt 2021 wurden Planungskosten in Höhe von 50 000 Euro eingestellt.

Von Saskia Helmbrecht