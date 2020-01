Museum stellt neue Exponate in den Räumen der Sparkasse vor

Bad Münder

Museumschef Michael Meier ist glücklich. „Selten haben wir von den Bürgern so viel Bedeutendes geschenkt bekommen. Das Ergebnis von 2019 ist einfach überragend.“ Rund 50 neue Exponate sind ab sofort in der Schalterhalle der Sparkasse Hameln-Weserbergland zu bestaunen.

In Anwesenheit zahlreicher Gäste, darunter Bürgermeister und Ortsbürgermeisterin, eröffneten Meier und Sparkassen-Marktbereichsleiter Stefan Rakel die Ausstellung. Die steht in diesem Jahr unter dem Motto der geplanten Sonderausstellung zum Thema „Kindheit und Kinderspielzeug“. Dazu gehören auch die Spielsachen von Heidrun Rauscher, die eine kleine Kindernähmaschine und Puppengeschirr beigesteuert hat. „Wir haben das Haus leer geräumt, da war vieles für das Museum dabei“, berichtet die Seniorin.

Puppenkleidung und Porzellan hat auch Angelika Klapproth dem Museum vermacht. „Antiquitäten stehen nicht mehr so hoch im Kurs“, erklärt die 70-Jährige aus Hannover, die ebenfalls ihr Haus verkauft hat. „Da habe ich es ans Museum gegeben, wo es in guten Händen ist.“

„Unsere Auswahlkriterien sind breit gefächert“, stellt Dr. Kai Witthinrich vom Museumsteam klar. „Vor allem das, was man heute nicht mehr kaufen kann und was so etwa 40 bis 50 Jahre alt ist, ist für uns interessant. Aber auch Dinge, die dem schnelllebigen Wandel unterliegen, etwa Mode.“

Und so findet sich in der Ausstellung dann neben Altbekanntem auch Kurioses in den Vitrinen. Ein mittelalterlich anmutender „Zahnbrecher“, ein Schellenband aus Beber, das man in den strengen Wintern früherer Tage Pferden um den Hals legte, eine alte Tabakdose aus Iserlohner Produktion aus der Zeit um 1760, die Violine von Renate Lehrs Vater aus dem Jahr 1934 und gleich daneben eine „Flohfalle“. „Da war wohl Blut drin, das die Flöhe angelockt hat“, vermutet Stefan Rakel. Was aber eine „Lichtputzschere“ ist, da musste sich auch der Hausherr erst einmal schlaumachen und erfuhr, dass es sich um einen „Dochtabschneider“ handelte.

Als besondere Attraktion ist eine aus Holz geschnitzte Eule in einer Würfelvitrine zu sehen. „Die ist vom Holzbildhauer Willi Meyer etwa um 1900“, so Michael Meier, der darauf hinwies, dass Bad Münder zu jener Zeit ein Zentrum der Holzbildhauerei war. Vom gleichen Holzbildhauer stamme auch das Schild „der Tod und das Leben“, das heute noch den Weg zum Kurpark weise. Drei Eulen wiesen einst im Süntel den Weg zur Eulenflucht, dieses Schild sei das letzte, das nicht verschollen sei oder geklaut wurde. „Wir sollten einmal eine Ausstellung über die münderschen Holzbildhauer machen“, schlug Meier vor. Bei Betrachten der neuen Exponate kann sich der Betrachter in längst vergangene Kindheitstage wegträumen und vieles über fast vergessene Gegenstände aus einer ländlich geprägten Kleinstadt erfahren. „Auch die Melkkanne vom Hof Hobein in Eimbeckhausen gehört dazu“, stellt Meier klar. „Deshalb zeigen wir sie.“

Von Christoph Huppert