Mit 3 Promille in Eldagsen Rad gefahren

Eldagsen

In Schlangenlinien und ohne Licht ist eine 18-Jährige nachts mit ihrem Fahrrad auf der Langen Straße in Eldagsen gefahren, als die Polizei auf die junge Frau aufmerksam wurde.

„Ich trinke nur am Wochenende“

Eine Überprüfung der Beamten übergab: Die Radlerin war mit einem Atemalkohol von 3,06 Promille unterwegs. Dafür musste sich die 18-Jährige jetzt vor der Richterin am Springer Amtsgericht verantworten. „Haben Sie ein Alkoholproblem?“, wollte die Richterin wissen. Denn trotz des hohen Promillewerts sei die junge Frau nach Polizeiauskunft orientiert gewesen. Sie habe kein Problem und trinke nur am Wochenende – während der Woche höchstens mal ein Feierabendbier. „Ich kriege das bewerkstelligt“, sagte sie.

Thematisiert worden seien ihre Trinkgewohnheiten allerdings bereits während einer mehrwöchigen Therapie, die sie nach dem Tod ihres Freundes gemacht habe, berichtete die 18-Jährige, die nahe Hildesheim wohnt und im Springer Stadtgebiet arbeitet.

Ihre Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad vor einem Jahr begründete sie so: Während eines Spieleabends mit Freunden sei eine der Teilnehmerinnen einfach fortgelaufen. „Ich habe mir Sorgen gemacht und bin ohne zu überlegen auf ein Fahrrad gestiegen, um sie zu suchen.“

Denn die Bekannte sei völlig ortsfremd in Eldagsen gewesen, so die Angeklagte, die sich selbst aber gut im Ort auskennt. Das sei eine Dummheit gewesen, bekannte sie. Beim nächsten Mal würde sie in einem solchen Fall die Polizei rufen.

Frau muss sich beraten lassen

Die Richterin stellte das Verfahren gegen die 18-Jährige ein. Allerdings muss sie als Auflage einen Aufsatz über die Gefahren bei Trunkenheit im Verkehr schreiben sowie an zwei Beratungsgespräche zu ihrer beruflichen Zukunft teilnehmen. Denn wegen einer Führerscheinsperre ist die derzeit ausgebremst, eine Ausbildung konnte sie wegen der fehlenden Mobilität nicht antreten.

„Nun muss ich eine MPU machen“

Die Sperre der Fahrerlaubnis war wegen Gefährdung im Straßenverkehr von einem Gericht in Hildesheim verhängt worden. „Nun muss ich eine MPU machen, dafür habe ich aber derzeit kein Geld“, erklärte sie. Das Licht am Fahrrad hat sie aber inzwischen ersetzt.

Von Anne Brinkmann-Thies