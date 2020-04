Springer Pharmaunternehmen stellt jetzt Desinfektionsmittel her

Springe

Immer mehr Firmen steigen in die Produktion von Desinfektionsmittel ein – denn das ist derzeit Mangelware. Auch das Springer Pharmaunternehmen Meta Fackler hat in der Corona-Krise nun umgesattelt und stellt vorübergehend Desinfektionsmittel her, das bislang nicht zum Produktportfolio des eher naturheilkundlich aufgestellten Familienunternehmens gehörte.

„Wir haben zwar die Räumlichkeiten, Geräte und Zugriff auf die erforderlichen Rohstoffe, mussten aber dennoch kurzfristig eine Projektgruppe aus Mitarbeitern verschiedenster Bereiche auf die Beine stellen, um die notwendigen organisatorischen und produktionstechnischen Voraussetzungen für die Herstellung zu schaffen“, sagt Ärztin und Geschäftsführerin Dr. Ricarda Fackler.

Zunächst für den Eigengebrauch bestimmt

Die knapp 100 Flaschen à einem Liter der ersten Charge seien zunächst für den Eigengebrauch bestimmt. Ursprünglich sollte ein Teil der Flaschen an die Rettungsdienste in Springe gespendet werden, da vor allem gerade dort der Hygieneschutz benötigt werde. „Leider gibt es noch ein paar formale Hürden, die genommen werden müssen, sodass wohl erst die Folgechargen in der stationären und ambulanten Patientenversorgung eingesetzt werden dürfen“, bedauert Fackler. „Wir hoffen so zukünftig – im Rahmen unserer Möglichkeiten – einen kleinen Beitrag zur Deckung der hohen Nachfrage an Händedesinfektionsmittel und damit auch zur Bewältigung der Corona-Krise leisten zu können“, so Fackler, die sich vor allem bei den Mitarbeitern für ihren Einsatz bedankt.

Herstellerkreis wurde erweitert

Die zuständige Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hatte in den vergangenen Wochen die Vorgaben zur Produktion von Desinfektionsmittel immer wieder gelockert und den Herstellerkreis erweitert. Demnach dürfen zum Beispiel Gemeinden selbst unter bestimmten Voraussetzungen das Mittel herstellen. In der neuen Ausnahmezulassung seien zudem mehr Rezepturen gelistet. Mittlerweile haben auch Spirituosenhersteller, Schnapsbrennereien und Chemiekonzerne umdisponiert und stellen Desinfektionsmittel her beziehungsweise liefern Alkohol als Rohstoff. „Die Corona-Krise ist historisch ohne Vergleich: Seit vielen Jahrzehnten ist unsere Gesellschaft in einem Vorwärtsmodus, und plötzlich ist es, als ob jemand eine Bremse ans Hamsterrad gelegt hat“, sagt Fackler. Ohne Frage bringe die Pandemie viele negative Aspekte mit sich, dennoch führe sie aus ihrer Sicht aber auch zu einer „Zwangsentschleunigung“, stärke Solidarität und das Verantwortungsbewusstsein füreinander, ist Fackler überzeugt.

Produktion fährt Sonderschichten

„Auch wir haben Sonderschichten in der Produktion eingelegt, weil wir auf so eine Nachfrage unserer Produkte nicht eingestellt waren.“ Das betreffe vor allem das Produkt „metavirulent“ zur Behandlung von grippalen Infekten und Erkältungskrankheiten. Woran genau diese hohe Nachfrage liege, darüber könne Fackler nur spekulieren. Ob es an der Grippewelle lag oder an Hamsterkäufen, könne sie nicht sagen. Normalerweise stelle das Unternehmen das Mittel im Sommer für den Winter her, musste aber jetzt noch einmal nachproduzieren. „Jetzt ebbt die Nachfrage langsam ab.“

Von Saskia Helmbrecht