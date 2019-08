Springe

Die alte Post wurde geschlossen, und die Beschwerden ließen nicht lange auf sich warten: Nachdem die Post ihre Filiale an der Fünfhausenstraße im Januar geschlossen hatte und der Service rund um Briefe und Pakete vom Schreibwarengeschäft Büro und Co. übernommen worden war, gab es immer häufiger Ärger wegen mangelnder Parkplätze. Mittlerweile hat sich die Situation allerdings beruhigt – und das nicht ohne Grund, sagt die Stadt.

Mehr Kurzzeitparkplätze

Laut Springes Ordnungsamtschef Karsten Kohlmeyer hat die Verwaltung seitdem im Bereich des Schreibwarengeschäfts und auch im Bereich der Volksbankfiliale mehr Kurzzeitparkplätze geschaffen. Durch diese neue Ausweisung von zusätzlicher Parkfläche stellt sich die Situation laut Kohlmeyer nun bereits deutlich entspannter dar. Dazu mögen aber womöglich auch die „recht intensiven Kontrollen“ beigetragen haben, die die Stadt in dem Bereich regelmäßig durchführe, fügt der Ordnungsamtsleiter hinzu.

Nach dem Umzug der Post hatte sich die Zahl der Beschwerden von Bürgern und Anliegern über die Parksituation gehäuft.

Stadtverwaltung würde „überrumpelt“

Laut Kohlemyer wurde die Stadt durch die Deutsche Post mit der Nachricht der Schließung der Filiale in der Fünfhausenstraße praktisch überrumpelt, eine Information habe es erst auf den sprichwörtlichen letzten Drücker gegeben: „Es gab ja gar keinen Vorlauf, auf einmal war die alte Filiale geschlossen, und die Post war plötzlich an einem neuen Ort“, erinnert er sich. Mittlerweile habe die Stadt die Parkregeln aber an die neue Situation anpassen können.

Das Problem an der Post war unter anderem auch, dass Kunden der Niederlassung mit schweren Paketen das Geschäft besuchen. Und diese wollen – oder können manchmal auch nicht – schwere Lasten durch mehrere Straßen wuchten, weil sie keinen Parkplatz in der Nähe finden.

Seit dem 22. März hat das Schreibwarengeschäft Büro und Co. die Aufgaben der Deutschen Post inne – von der Brief- bis zur Paketannahme. Es gilt damit nach den Worten der Post als „Partnerfiliale in unmittelbarer Nähe des bisherigen Standorts“.

Von Ralf T. Mischer