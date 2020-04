Mehr Sicherheit am Kurzen Ging gefordert

Springe

Die neu angebrachten weißen Streifen auf dem Boden am Kurzen Ging reichen aus der Sicht des Anwohners Volker Lampe nicht aus, um die Verkehrssituation zu entschärfen. Nahe des Bildungszentrums des Einzelhandels (BZE) waren kürzlich zwei Parkplätze gesperrt worden, um Kindern sowie Autofahrern eine bessere Einsicht in die Straße zu ermöglichen (wir berichteten).

Lampe fordert von der Stadt, die weißen Markierungen zu verdoppeln, da es für Autofahrer bislang nach wie vor keine freie Sicht gebe. „Der Kurze Ging ist zur Rennstrecke geworden. Ich überquere die Straße unter Lebensgefahr“, klagt der Anwohner.

Was all jene nicht verständen, die nicht in dem Bezirk wohnten. „Manchmal sind hier 500 Fremde unterwegs.“ Entsprechend groß falle der Andrang aus. Mehrere Familien hatten den Schulweg zur Grundschule am Ebersberg in diesem Bereich als zu unübersichtlich und teils gefährlich kritisiert. Als besonders problematisch war die Überquerung des Kurzen Gings auf Höhe des BZE eingestuft worden.

Ende August 2019 hatten sich betroffene Eltern an die Stadt gewandt. Das zuständige Verkehrsministerium bewilligte der Stadt jedoch keine Ausnahmeregelung zur Errichtung eines Fußgängerüberwegs, da keine Gefahrenlage festgestellt worden sei, hieß es in einem Schreiben. In Eigenregie hatte die Stadt daraufhin zwei Parkplätze gesperrt.

