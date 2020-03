Marlene Dietrich und ihre Nazi-Schwester

Völksen

So voll war es im Raum des Pavillons auf dem Völksener Hermannshof wohl noch nie. Aber wie heißt es doch, leicht abgewandelt: Geduldige Besucher gehen viele in einen Veranstaltungssaal.

Wer mehr gezogen hat, der Autor Heinrich Thies, der über die beiden Dietrich-Schwestern eine Roman-Biografie verfasst hat, darüber erzählen und daraus vorlesen wollte, oder das Interesse an diesen beiden so unterschiedlichen Frauen? Egal! Zumindest war es eine kurzweilige und mit Überraschungen gespickte Literaturveranstaltung, bei der man auch singen durfte. Mit von der Partie war Johnny Groffmann, der nicht nur sein E-Piano, sondern auch seine Gitarre und das Akkordeon mitgebracht hatte und die Veranstaltungsgäste erfolgreich bei „ Lili Marleen“, „Sag mir, wo die Blumen sind ...“ und anderen Liedern der Dietrich zum Mitsingen aufforderte.

Thies zeigte, dass er nicht nur schreiben kann, wie viele Leser der HAZ es von ihm gewohnt waren und begeisterte Krimileser inzwischen auch schon längst wissen. Er kann auch unterhaltsam erzählen.

Nun für viele der Zuhörer war es sicherlich nicht verwunderlich, dass zwei Geschwister erkennbare Unterschiede zeigten. Kennt man aus der eigenen Familie vielleicht. Aber dass die Lebenswege so unterschiedlich verlaufen, das mag nicht zuletzt auch an der Weltgeschichte zu ihrer Lebenszeit gelegen haben.

Während Marlene Dietrich, die selbstbewusste und erfolgreiche Glamour-Königin, in den Vereinigten Staaten weilte und während des Zweiten Weltkrieges in Militäruniform die Kampfmoral der amerikanischen Soldaten mit ihren Liedern unterstützte, betrieben Elisabeth und ihr Mann in Bergen-Belsen ein Kino für Wehrmachtssoldaten und SS-Offiziere und waren auch sonst mit dem nationalsozialistischen System verbunden.

Die Schwestern trafen sich gelegentlich, und Marlene unterstützte ihre Elisabeth auch finanziell. Aber in der Öffentlichkeit verleugnete Marlene sie. Das Ende beider Frauen hatte nichts Glamouröses. Die ehemalige Lehrerin, Elisabeth Will, wie sie seit ihrer Eheschließung hieß, war am Ende ihres Lebens nicht mehr in der Lage, sich zu pflegen und vernünftig zu kleiden. Längst hatte ihr Mann sie verlassen und ein Kino in Hannover auf dem Engelbosteler Damm betrieben.

Marlene Dietrich hatte nicht nur einen Ehepartner, sondern gleich mehrere und zahlreiche Affären mit Schauspielkollegen, aber auch mit Kolleginnen. Am Ende war ihr Partner der Alkohol, dem sie so stark zusprach, dass sie zweimal bei Auftritten in den Orchestergraben fiel und sich einmal auch einen Oberschenkelhalsbruch zuzog. Einzelheiten lassen sich in dem Band „Fesche Lola, brave Liesel“ von Heinrich Thies nachlesen.

Wie immer bei solchen Veranstaltungen, lud der Kulturknecht – wie er sich selbst zu nennen pflegt – Eckhart Liss zu Gesprächen und deftigem Abendbrot mit Rotwein ein.

Von Horst Voigtmann